Будут последствия. Федерация футбола Бельгии предупредила США о Балогуне

Федерация футбола Бельгии (RBFA) официально обратилась к коллегам из США по поводу скандального решения ФИФА об отмене красной карточки нападающему сборной США Фоларину Балогуну.

Нападающий получил удаление в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины. Он должен был пропустить следующий матч плей-офф с бельгийцами, однако после вмешательства президента США Дональда Трампа его допустили к встрече.

RBFA пыталась обжаловать решение ФИФА, но получила отказ. После этого на официальных ресурсах организации появилось новое заявление.

«Федерация футбола Бельгии сообщила Федерации футбола Соединённых Штатов, что оспаривает право игрока на участие в матче, если он будет включён в командный список арбитра. Существующая ситуация оставляет все дальнейшие действия открытыми», – говорится в заявлении.

Матч Бельгия – США состоится в ночь на 7 июля в американском Сиэтле. Начало игры – в 03:00 по киевскому времени.