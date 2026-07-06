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  4. Марта КОСТЮК: «Это покрытие очень много забирает у тела»
Уимблдон
06 июля 2026, 21:02 |
709
0

Марта КОСТЮК: «Это покрытие очень много забирает у тела»

Пресс-конференция украинки после выхода в четвертьфинал Уимблдона-2026

06 июля 2026, 21:02 |
709
0
Марта КОСТЮК: «Это покрытие очень много забирает у тела»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
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Украинская тенниситка Марта Костюк провела пресс-конференцию после победы над Эшлин Крюгер и выхода в четвертьфинал Уимблдона-2026:

– Марта, поделитесь мыслями о сегодняшнем матче.

– Думаю, это был хороший матч. Сегодня мне было немного тяжело физически – из-за жары и всего остального. Но я очень рада, что вышла в четвертьфинал.

– Ваша игра на траве, кажется, хорошо работает, хотя вы не играли подготовительные турниры. Чем в своей игре вы больше всего довольны?

– Думаю, я хорошо адаптируюсь. Я стала лучше понимать, когда делаю слишком много, а когда, наоборот, недостаточно. Сегодня было видно, как я пыталась менять темп, не перебивать мячи слишком сильно, а просто давать ей больше играть. То, что я даю себе свободу пробовать разные вещи, точно помогает.

– У вас сезон многих первых достижений. Что значит для вас первый четвертьфинал Уимблдона? Это так же мощно и особенно, как первые четвертьфиналы на Australian Open или Ролан Гаррос?

– Не знаю. Хотела бы верить, что да, но, думаю, нет. Когда что-то происходит впервые вообще, где угодно, ты переживаешь это иначе. Конечно, Уимблдон – особенное место. И я никогда здесь хорошо не играла. Но точно не испытываю тех же эмоций, которые были в Австралии.

– Что должно случиться на Уимблдоне, чтобы мы увидели ваше сальто назад?

– Нужно снова выиграть трофей. Простой ответ.

– Вы много говорили о работе с терапией – о том, как отделить результаты от отношения к самой себе. Сейчас у вас невероятная серия, результаты очень хорошие. Нет ли риска вернуться к старым привычкам и снова связывать результат с собственной ценностью?

– Хороший вопрос. Думаю, нет, потому что я проделала очень глубокую работу над пониманием себя на базовом человеческом уровне. Над пониманием, откуда берется моя ценность. Она не берется из того, что я теннисистка. Это помогает разделять эти вещи.

Я говорила Сандре перед третьим и четвертым кругом, что уже хорошо поработала здесь. Я очень довольна своим прогрессом на траве и тем, как в целом чувствую себя на корте. Как бы ни закончился сегодняшний матч, я все равно буду такой же счастливой. И я уже жду американскую серию.

Я стараюсь выходить на каждый матч с таким мышлением. Конечно, в жизни бывает всякое. Может что-то случиться, и я могу вернуться к старым привычкам. Но я очень много работала, чтобы этого не произошло. В Париже я говорила, что изменить эти привычки было самым сложным, что мне когда-либо приходилось переживать или делать.

Для меня играть в теннис намного проще, чем работать над этим. Потому что здесь нужно гораздо больше времени, больше работы, больше самоосознанности. Похожая ситуация бывает, когда ты очень рано добиваешься большого успеха. С тобой происходит много нового, и ты вообще не понимаешь, как с этим справляться.

А потом, когда ты уже понимаешь, что нужно, чтобы туда попасть, когда проходишь это несколько раз, ты чуть лучше знаешь, чего ожидать. Конечно, это, возможно, делает все менее захватывающим, но более стабильным. Я много раз в жизни падала, возвращалась к старым привычкам и старым реакциям. Посмотрим.

– Вы говорили на корте, что ваша соперница сыграла на траве намного больше матчей, чем вы. Как оцените уровень Эшлин Крюгер на этом покрытии?

– Это был хороший и очень непростой матч. Она пришла из квалификации, до этого сыграла турнир, который выиграла. У нее было очень много матчей. Я чувствовала, что у меня есть шанс в близкие моменты, потому что знала: она уже не такая свежая. На траве самое сложное – оставаться свежей и играть без боли, потому что это покрытие очень много забирает у тела.

Движение, постоянная низкая посадка – все совсем не так, как на харде или грунте. Мне казалось, что именно здесь я могу стать лучше или могу ее обыграть. Но я знала, что она будет играть хорошо. У нее очень интересный мяч: глубокий, без большого вращения, но с большим давлением. Было непросто отвечать с такой же скоростью.

У нее, конечно, очень хорошая подача. Сегодня я не так много могла сделать. Я старалась выжать максимум, но на приеме это было не похоже на мою обычную игру. Обычно я стараюсь быть агрессивнее, давить больше. Сегодня это было сложнее. Но я все равно рада, что в конце второго сета дважды подряд взяла ее подачу. Конечно, трава – хорошее покрытие для нее.

– Вы сказали, что сегодня вам было тяжело физически. Это жара? Или голеностоп, который вы подворачивали раньше?

– Нет, я допустила небольшую ошибку, и у меня были проблемы с животом. Они все еще есть. Для меня это был довольно стрессовый матч, потому что я подходила к нему уже в статусе фаворита. Это была хорошая возможность – впервые выйти в четвертьфинал Уимблдона. Конечно, давления было больше. Думаю, все это соединилось. И жара точно не помогла.

– Если сравнить Париж и Уимблдон: в Париже в вашей части сетки было много российских и белорусских теннисисток. Здесь их уже не осталось. Это делает турнир менее стрессовым?

В Париже я, кажется, сыграла только с одной российской теннисисткой, которая сменила гражданство. И еще играла с Миррой. Но я просто фокусируюсь на соперницах. Если я буду смотреть на всю сетку, то сойду с ума.

Я иду матч за матчем. Очевидно, сейчас я знаю, что на этом турнире уже точно не сыграю с российской или белорусской теннисисткой. Но прямо сейчас я просто стараюсь фокусироваться на своих соперницах. И все.

Видеообзор матча Марта Костюк – Эшлин Крюгер

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Марта Костюк пресс-конференция Эшлин Крюгер Уимблдон-2026
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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