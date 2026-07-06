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Чемпионат мира
06 июля 2026, 20:40 | Обновлено 06 июля 2026, 21:37
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Португалия – Испания. Роналду vs Ямаль: составы на матч 1/8 финала ЧМ-2026

Встреча португальцев и испанцев начнется 6 июля в 22:00 на Эй-ти-энд-ти Стэдиум

06 июля 2026, 20:40 | Обновлено 06 июля 2026, 21:37
920
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Португалия – Испания. Роналду vs Ямаль: составы на матч 1/8 финала ЧМ-2026
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6 июля сборные Португалии и Испании проведут матч 1/8 финала чемпионата мира 2026.

Наставники команд – Роберто Мартинес и Луис де ла Фуэнте – назвали стартовые составы своих подопечных.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главные звезды команд – Криштиану Роналду и Ламин Ямаль – выйдут на поле с первых минут.

Криштиану в нападении будут помогать Рафаэль Леау и Педру Нету, а Ламину – Алекс Баэна и Микель Оярсабаль.

Встреча Португалии и Испании начнется в 22:00 по Киеву на арене Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне, штат Техас.

Победитель противостояния в четвертьфинале сыграет либо с США, либо с Бельгией.

Стартовые составы на матч Португалия – Испания

Португалия: Кошта, Диаш, Вейга, Канселу, Мендеш, Фернандеш, Невеш, Витинья, Роналду, Леау, Нету

Испания: Симон, Порро, Лапорт, Кубарси, Кукурелья, Баэна, Родри, Педри, Ольмо, Ямаль, Оярсабаль

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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