Португалия – Испания. Роналду vs Ямаль: составы на матч 1/8 финала ЧМ-2026
Встреча португальцев и испанцев начнется 6 июля в 22:00 на Эй-ти-энд-ти Стэдиум
6 июля сборные Португалии и Испании проведут матч 1/8 финала чемпионата мира 2026.
Наставники команд – Роберто Мартинес и Луис де ла Фуэнте – назвали стартовые составы своих подопечных.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главные звезды команд – Криштиану Роналду и Ламин Ямаль – выйдут на поле с первых минут.
Криштиану в нападении будут помогать Рафаэль Леау и Педру Нету, а Ламину – Алекс Баэна и Микель Оярсабаль.
Встреча Португалии и Испании начнется в 22:00 по Киеву на арене Эй-ти-энд-ти Стэдиум в Арлингтоне, штат Техас.
Победитель противостояния в четвертьфинале сыграет либо с США, либо с Бельгией.
Стартовые составы на матч Португалия – Испания
Португалия: Кошта, Диаш, Вейга, Канселу, Мендеш, Фернандеш, Невеш, Витинья, Роналду, Леау, Нету
Испания: Симон, Порро, Лапорт, Кубарси, Кукурелья, Баэна, Родри, Педри, Ольмо, Ямаль, Оярсабаль
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алексей Сливченко – о вылете с ЧМ-2026 сборной Бразилии
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира 2026