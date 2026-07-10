Новичок ПСЖ: «Прежде всего я хотел бы поблагодарить президента»

Итальянский вратарь Алессандро Лонгони прокомментировал свой переход из «Милана» в парижский «Пари Сен-Жермен»:

«Прежде всего я хотел бы поблагодарить президента Нассера Аль-Хелаифи, а также Луиша Кампуша и Луиса Энрике за предоставленную мне возможность и за доверие, которое они мне оказали. Я очень рад, что присоединился к «Пари Сен-Жермен», и буду работать так же упорно, как и раньше, чтобы оправдать это доверие».

Алессандро так и не дебютировал в составе «Милана», выступая только за юношеские команды. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.