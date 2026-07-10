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Франция
10 июля 2026, 17:45 | Обновлено 10 июля 2026, 17:46
324
0

Новичок ПСЖ: «Прежде всего я хотел бы поблагодарить президента»

Алессандро Лонгони прокомментировал переход в парижский клуб

10 июля 2026, 17:45 | Обновлено 10 июля 2026, 17:46
324
0
Новичок ПСЖ: «Прежде всего я хотел бы поблагодарить президента»
ФК ПСЖ. Алессандро Лонгони
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Итальянский вратарь Алессандро Лонгони прокомментировал свой переход из «Милана» в парижский «Пари Сен-Жермен»:

«Прежде всего я хотел бы поблагодарить президента Нассера Аль-Хелаифи, а также Луиша Кампуша и Луиса Энрике за предоставленную мне возможность и за доверие, которое они мне оказали. Я очень рад, что присоединился к «Пари Сен-Жермен», и буду работать так же упорно, как и раньше, чтобы оправдать это доверие».

Алессандро так и не дебютировал в составе «Милана», выступая только за юношеские команды. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.

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Дмитрий Вус Источник: ФК ПСЖ
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