Новичок ПСЖ: «Прежде всего я хотел бы поблагодарить президента»
Алессандро Лонгони прокомментировал переход в парижский клуб
Итальянский вратарь Алессандро Лонгони прокомментировал свой переход из «Милана» в парижский «Пари Сен-Жермен»:
«Прежде всего я хотел бы поблагодарить президента Нассера Аль-Хелаифи, а также Луиша Кампуша и Луиса Энрике за предоставленную мне возможность и за доверие, которое они мне оказали. Я очень рад, что присоединился к «Пари Сен-Жермен», и буду работать так же упорно, как и раньше, чтобы оправдать это доверие».
Алессандро так и не дебютировал в составе «Милана», выступая только за юношеские команды. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.
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