ЧМ-2026. Стадия 1/8 финала, 6 июля. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 июля видеотрансляцию матчей плей-офф чемпионата мира 2026
Вечером 6 июля продолжается стадия плей-офф чемпионата мира 2026.
Смотрите видеотрансляцию поединков 1/8 финала на мундиале.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Мундиаль впервые в истории принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика.
В этот игровой день пройдут два матча стадии 1/8 финала.
Чемпионат мира 2026 по футболу
1/8 финала, 6 июля 2026
- 06.07. 22:00. Португалия – Испания
- 07.07. 03:00. США – Бельгия
Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.
06.07. 23:00. Португалия – Испания
07.07. 03:00. США – Бельгия
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