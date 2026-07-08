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Италия
08 июля 2026, 07:32 |
2868
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Артем Довбик определился, где будет играть после Ромы

Украинец отдает предпочтение Ла Лиге, а не «Дженоа»

08 июля 2026, 07:32 |
2868
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Артем Довбик определился, где будет играть после Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик
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Переход украинского нападающего Артема Довбика в «Дженоа» пока не находится на финальной стадии. Несмотря на активный интерес со стороны генуэзского клуба, стороны пока не приблизились к заключению соглашения.

По информации итальянских журналистов, главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси хотел бы снова поработать с украинцем, которого именно он приглашал в «Рому» в 2024 году. Однако пока клубы лишь изучают возможность трансфера.

Довбик после отпуска должен присоединиться к тренировочному лагерю римлян. Его будущее остается неопределенным, ведь «Рома» не спешит соглашаться на первый попавшийся вариант.

У украинца также есть варианты возвращения в Испанию. Несколько клубов Ла Лиги интересовались его услугами, а сам нападающий хочет снова выступать в чемпионате, где ранее успешно играл за «Жирону».

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Артем Довбик Рома Рим трансферы Серии A трансферы Ла Лиги трансферы Дженоа
Дмитрий Олийченко Источник: SiamoLaRoma
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Довбик довгий час без футболу. Купувати його, за ту суму, яку хоче Рома, ніхто не стане.  В любій команді він ще буде набирати якийсь час ігрову форму і не факт, що набере потрібну. 
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