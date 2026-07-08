Артем Довбик определился, где будет играть после Ромы

Переход украинского нападающего Артема Довбика в «Дженоа» пока не находится на финальной стадии. Несмотря на активный интерес со стороны генуэзского клуба, стороны пока не приблизились к заключению соглашения.

По информации итальянских журналистов, главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси хотел бы снова поработать с украинцем, которого именно он приглашал в «Рому» в 2024 году. Однако пока клубы лишь изучают возможность трансфера.

Довбик после отпуска должен присоединиться к тренировочному лагерю римлян. Его будущее остается неопределенным, ведь «Рома» не спешит соглашаться на первый попавшийся вариант.

У украинца также есть варианты возвращения в Испанию. Несколько клубов Ла Лиги интересовались его услугами, а сам нападающий хочет снова выступать в чемпионате, где ранее успешно играл за «Жирону».