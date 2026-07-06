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Испания
06 июля 2026, 16:33 | Обновлено 06 июля 2026, 16:34
78
0

ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия продлила контракт с тренером

Карлос Корберан подписал соглашение до 2028 года

06 июля 2026, 16:33 | Обновлено 06 июля 2026, 16:34
78
0
ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия продлила контракт с тренером
ФК Валенсия. Карлос Корберан
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Испанский клуб «Валенсия» официально объявил о продлении контракта с главным тренером первой команды клуба Карлосом Корбераном.

Отмечается, что новый договор между специалистом и «летучими мышами» будет действовать до лета 2028 года.

Карлос Корберан возглавил «Валенсию» в декабре 2024 года и уже провел во главе команды 67 матчей, одержав в них 28 побед и 17 ничьих.

В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Валенсия» под его руководством набрала 49 очков в 38 матчах и заняла 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Ранее Sport.ua подробно рассказал об интересной истории тренерского пути Карлоса Корберана.

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Валенсия чемпионат Испании по футболу Ла Лига продление контракта
Дмитрий Вус Источник: ФК Валенсия
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