ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия продлила контракт с тренером
Карлос Корберан подписал соглашение до 2028 года
Испанский клуб «Валенсия» официально объявил о продлении контракта с главным тренером первой команды клуба Карлосом Корбераном.
Отмечается, что новый договор между специалистом и «летучими мышами» будет действовать до лета 2028 года.
Карлос Корберан возглавил «Валенсию» в декабре 2024 года и уже провел во главе команды 67 матчей, одержав в них 28 побед и 17 ничьих.
В сезоне Ла Лиги 2025/26 «Валенсия» под его руководством набрала 49 очков в 38 матчах и заняла 9-е место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Ранее Sport.ua подробно рассказал об интересной истории тренерского пути Карлоса Корберана.
COMUNICADO OFICIAL | @CarlosCorberan#ADNVCF— Valencia CF (@valenciacf) July 6, 2026
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