Вторая после Свитолиной. Костюк установила достижение на Уимблдоне

В понедельник, 6 июля 2026 года, украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) одержала победу над американкой Эшлин Крюгер (WTA 102) в матче 1/8 финала Уимблдона-2026 — 6:4, 6:4.

Таким образом, Марта завоевала путёвку в четвертьфинал травяного турнира Большого шлема.

Костюк стала лишь второй теннисисткой в истории независимой Украины, которая дошла до этой стадии Уимблдона. До неё такое достижение трижды удавалось Элине Свитолиной — в 2019, 2023 и 2024 годах.

В четвертьфинале Уимблдона-2026 Марта Костюк сыграет с победительницей пары Жасмин Паолини — Александра Эала.