Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Вторая после Свитолиной. Костюк установила достижение на Уимблдоне
Уимблдон
06 июля 2026, 16:39 |
338
0

Вторая после Свитолиной. Костюк установила достижение на Уимблдоне

Марта стала второй украинской теннисисткой, вышедшей в четвертьфинал травяного мейджора

06 июля 2026, 16:39 |
338
0
Вторая после Свитолиной. Костюк установила достижение на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

В понедельник, 6 июля 2026 года, украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) одержала победу над американкой Эшлин Крюгер (WTA 102) в матче 1/8 финала Уимблдона-2026 — 6:4, 6:4.

Таким образом, Марта завоевала путёвку в четвертьфинал травяного турнира Большого шлема.

Костюк стала лишь второй теннисисткой в истории независимой Украины, которая дошла до этой стадии Уимблдона. До неё такое достижение трижды удавалось Элине Свитолиной — в 2019, 2023 и 2024 годах.

В четвертьфинале Уимблдона-2026 Марта Костюк сыграет с победительницей пары Жасмин Паолини — Александра Эала.

По теме:
В нижней половине сетки определилась вторая четвертьфиналистка Уимблдона
Марта КОСТЮК: «Я до сих пор не могу осознать, что это произошло»
Костюк выбила обидчицу Снигур и впервые вышла в четвертьфинал Уимблдона
Марта Костюк Элина Свитолина Уимблдон-2026 статистика
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
Бокс | 06 июля 2026, 08:42 0
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»

Питер убежден, что состоится реванш с Верховеном

Осака, выбив Соболенко с Уимблдона, прервала несколько серий первой ракетки
Теннис | 06 июля 2026, 08:47 0
Осака, выбив Соболенко с Уимблдона, прервала несколько серий первой ракетки
Осака, выбив Соболенко с Уимблдона, прервала несколько серий первой ракетки

5 июля Наоми переиграла Арину в матче 1/8 финала травяного мейджора в Великобритании

Юная украинка вышла в основную сетку турнира WTA 125 в Контрексевиле
Теннис | 06.07.2026, 14:08
Юная украинка вышла в основную сетку турнира WTA 125 в Контрексевиле
Юная украинка вышла в основную сетку турнира WTA 125 в Контрексевиле
Верховен назвал украинца, который бы победил Мухаммеда Али
Бокс | 06.07.2026, 08:19
Верховен назвал украинца, который бы победил Мухаммеда Али
Верховен назвал украинца, который бы победил Мухаммеда Али
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Бокс | 06.07.2026, 04:24
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
06.07.2026, 01:55
Футбол
ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
05.07.2026, 10:02 3
Футбол
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
05.07.2026, 06:25 7
Футбол
У Уайлдера дали официальный ответ Усику
У Уайлдера дали официальный ответ Усику
05.07.2026, 08:55
Бокс
Ломаченко покинул Украину и принял судьбоносное решение
Ломаченко покинул Украину и принял судьбоносное решение
05.07.2026, 08:08 9
Бокс
Рома приняла решение по Довбику. Трансфер за 23 миллиона евро
Рома приняла решение по Довбику. Трансфер за 23 миллиона евро
05.07.2026, 07:02 1
Футбол
Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
05.07.2026, 08:38 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем