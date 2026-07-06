Вторая после Свитолиной. Костюк установила достижение на Уимблдоне
Марта стала второй украинской теннисисткой, вышедшей в четвертьфинал травяного мейджора
В понедельник, 6 июля 2026 года, украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) одержала победу над американкой Эшлин Крюгер (WTA 102) в матче 1/8 финала Уимблдона-2026 — 6:4, 6:4.
Таким образом, Марта завоевала путёвку в четвертьфинал травяного турнира Большого шлема.
Костюк стала лишь второй теннисисткой в истории независимой Украины, которая дошла до этой стадии Уимблдона. До неё такое достижение трижды удавалось Элине Свитолиной — в 2019, 2023 и 2024 годах.
В четвертьфинале Уимблдона-2026 Марта Костюк сыграет с победительницей пары Жасмин Паолини — Александра Эала.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Питер убежден, что состоится реванш с Верховеном
5 июля Наоми переиграла Арину в матче 1/8 финала травяного мейджора в Великобритании