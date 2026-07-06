Рекорды Тоттенхэма и итальянских футболистов. «Шпоры» приобрели Тонали
Вспомним топ-10 самых дорогих приобретений Тоттенхэма, продаж Ньюкасла и другие трансферные рейтинги
26-летний итальянский полузащитник Сандро Тонали стал игроком лондонского Тоттенхэм Хотспур.
Трансфер итальянца из Ньюкасл Юнайтед за 108 млн евро стал самым дорогим приобретением в истории «шпор».
Топ-10 самых дорогих приобретений в истории Тоттенхэм Хотспур
- 108 млн евро – Сандро Тонали (из Ньюкасл Юнайтед), 2026/27
- 99 млн евро – Матеуш Фернандеш (из Вест Хэм Юнайтед), 2026/27
- 65 млн евро – Хави Симонс (из РБ Лейпциг), 2025/26
- 64.3 млн евро – Доминик Соланке (из Борнмута), 2024/25
- 63.8 млн евро – Мохаммед Кудус (из Вест Хэм Юнайтед), 2025/26
- 62 млн евро – Тангуй Ндомбеле (из Лиона), 2019/20
- 60 млн евро – Ян Пол ван Хекке (из Брайтона), 2026/27
- 58 млн евро – Ришарлисон (из Эвертона), 2022/23
- 55 млн евро – Бреннан Джонсон (из Ноттингем Форест), 2023/24
- 53.8 млн евро – Кристиан Ромеро (из Аталанты), 2022/23
В истории Ньюкасла продажа Тонали стала второй самой дорогой в клубной истории.
Топ-10 самых дорогих продаж в истории Ньюкасл Юнайтед
- 145 млн евро – Александер Исак (2025/26, в Ливерпуль)
- 108 млн евро – Сандро Тонали (2026/27, в Тоттенхэм Хотспур)
- 80 млн евро – Энтони Гордон (2026/27, в Барселону)
- 41.2 млн евро – Эллиот Андерсон (2024/25, в Ноттингем Форест)
- 41 млн евро – Энди Кэрролл (2010/11, в Ливерпуль)
- 35 млн евро – Янкуба Минтех (2024/25, в Брайтон)
- 35 млн евро – Мусса Сиссоко (2016/17, в Тоттенхэм Хотспур)
- 33.4 млн евро – Айозе Перес (2019/20, в Лестер Сити)
- 27.5 млн евро – Джорджинио Вейналдум (2016/17, в Ливерпуль)
- 27.2 млн евро – Аллан Сент-Максемен (2023/24, в Аль-Ахли)
Среди всех итальянских футболистов Тонали обновил свой же рекорд, при этом сразу почти на 41 млн евро! Новичок Тоттенхэма стал первым итальянцем, за которого заплатили 100+ млн евро.
Топ-10 самых дорогих трансферов итальянских футболистов в истории футбола
- 108 млн евро – Сандро Тонали (2026/27, из Ньюкасл Юнайтед в Тоттенхэм Хотспур)
- 67.10 млн евро – Сандро Тонали (2023/24, из Милана в Ньюкасл Юнайтед)
- 61.75 млн евро – Матео Ретеги (2025/26, из Аталанты в Аль-Кадисию)
- 57 млн евро – Марко Палестра (2026/27, из Аталанты в Челси)
- 57 млн евро – Жоржиньо (2018/19, из Наполи в Челси)
- 52.88 млн евро – Джанлуиджи Буффон (2001/02, из Пармы в Ювентус)
- 46.48 млн евро – Кристиан Виери (1999/00, из Лацио в Интер)
- 45 млн евро – Марко Верратти (2023/24, из ПСЖ в Аль-Араби)
- 44.6 млн евро – Федерико Кьеза (2022/23, из Фиорентины в Ювентус)
- 43.7 млн евро – Риккардо Калафьори (2024/25, из Болонье в Арсенал)
В истории АПЛ трансфер Тонали стал 9-м самым дорогим (приобретение).
Топ-10 самых дорогих переходов в клубы АПЛ
- 145 млн евро – Александер Исак (2025/26, из Ньюкасл Юнайтед в Ливерпуль)
- 135 млн евро – Эллиот Андерсон (2026/27, из Ноттингем Форест в Манчестер Сити)
- 125 млн евро – Флориан Вирц (2025/26, из Байера в Ливерпуль)
- 121 млн евро – Энцо Фернандес (2022/23, из Бенфики в Челси)
- 117.5 млн евро – Джек Грилиш (2021/22, из Астон Виллы в Манчестер Сити)
- 116.6 млн евро – Деклан Райс (2023/24, из Вест Хэм Юнайтед в Арсенал)
- 116 млн евро – Мойзес Кайседо (2023/24, из Брайтона в Челси)
- 113 млн евро – Ромелу Лукаку (2021/22, из Интера в Челси)
- 108 млн евро – Сандро Тонали (2026/27, из Ньюкасл Юнайтед в Тоттенхэм Хотспур)
- 105 млн евро – Поль Погба (2016/17, из Ювентуса в Манчестер Юнайтед)
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