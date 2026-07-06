Рекорды Тоттенхэма и итальянских футболистов. «Шпоры» приобрели Тонали

26-летний итальянский полузащитник Сандро Тонали стал игроком лондонского Тоттенхэм Хотспур.

Трансфер итальянца из Ньюкасл Юнайтед за 108 млн евро стал самым дорогим приобретением в истории «шпор».

Топ-10 самых дорогих приобретений в истории Тоттенхэм Хотспур

108 млн евро – Сандро Тонали (из Ньюкасл Юнайтед), 2026/27

99 млн евро – Матеуш Фернандеш (из Вест Хэм Юнайтед), 2026/27

65 млн евро – Хави Симонс (из РБ Лейпциг), 2025/26

64.3 млн евро – Доминик Соланке (из Борнмута), 2024/25

63.8 млн евро – Мохаммед Кудус (из Вест Хэм Юнайтед), 2025/26

62 млн евро – Тангуй Ндомбеле (из Лиона), 2019/20

60 млн евро – Ян Пол ван Хекке (из Брайтона), 2026/27

58 млн евро – Ришарлисон (из Эвертона), 2022/23

55 млн евро – Бреннан Джонсон (из Ноттингем Форест), 2023/24

53.8 млн евро – Кристиан Ромеро (из Аталанты), 2022/23

В истории Ньюкасла продажа Тонали стала второй самой дорогой в клубной истории.

Топ-10 самых дорогих продаж в истории Ньюкасл Юнайтед

145 млн евро – Александер Исак (2025/26, в Ливерпуль)

108 млн евро – Сандро Тонали (2026/27, в Тоттенхэм Хотспур)

80 млн евро – Энтони Гордон (2026/27, в Барселону)

41.2 млн евро – Эллиот Андерсон (2024/25, в Ноттингем Форест)

41 млн евро – Энди Кэрролл (2010/11, в Ливерпуль)

35 млн евро – Янкуба Минтех (2024/25, в Брайтон)

35 млн евро – Мусса Сиссоко (2016/17, в Тоттенхэм Хотспур)

33.4 млн евро – Айозе Перес (2019/20, в Лестер Сити)

27.5 млн евро – Джорджинио Вейналдум (2016/17, в Ливерпуль)

27.2 млн евро – Аллан Сент-Максемен (2023/24, в Аль-Ахли)

Среди всех итальянских футболистов Тонали обновил свой же рекорд, при этом сразу почти на 41 млн евро! Новичок Тоттенхэма стал первым итальянцем, за которого заплатили 100+ млн евро.

Топ-10 самых дорогих трансферов итальянских футболистов в истории футбола

108 млн евро – Сандро Тонали (2026/27, из Ньюкасл Юнайтед в Тоттенхэм Хотспур)

67.10 млн евро – Сандро Тонали (2023/24, из Милана в Ньюкасл Юнайтед)

61.75 млн евро – Матео Ретеги (2025/26, из Аталанты в Аль-Кадисию)

57 млн ​​евро – Марко Палестра (2026/27, из Аталанты в Челси)

57 млн ​​евро – Жоржиньо (2018/19, из Наполи в Челси)

52.88 млн евро – Джанлуиджи Буффон (2001/02, из Пармы в Ювентус)

46.48 млн евро – Кристиан Виери (1999/00, из Лацио в Интер)

45 млн евро – Марко Верратти (2023/24, из ПСЖ в Аль-Араби)

44.6 млн евро – Федерико Кьеза (2022/23, из Фиорентины в Ювентус)

43.7 млн ​​евро – Риккардо Калафьори (2024/25, из Болонье в Арсенал)

В истории АПЛ трансфер Тонали стал 9-м самым дорогим (приобретение).

Топ-10 самых дорогих переходов в клубы АПЛ