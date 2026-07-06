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  4. Рекорды Тоттенхэма и итальянских футболистов. «Шпоры» приобрели Тонали
Англия
06 июля 2026, 16:16 |
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Рекорды Тоттенхэма и итальянских футболистов. «Шпоры» приобрели Тонали

Вспомним топ-10 самых дорогих приобретений Тоттенхэма, продаж Ньюкасла и другие трансферные рейтинги

06 июля 2026, 16:16 |
212
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Рекорды Тоттенхэма и итальянских футболистов. «Шпоры» приобрели Тонали
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Тонали
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26-летний итальянский полузащитник Сандро Тонали стал игроком лондонского Тоттенхэм Хотспур.

Трансфер итальянца из Ньюкасл Юнайтед за 108 млн евро стал самым дорогим приобретением в истории «шпор».

Топ-10 самых дорогих приобретений в истории Тоттенхэм Хотспур

  • 108 млн евро – Сандро Тонали (из Ньюкасл Юнайтед), 2026/27
  • 99 млн евро – Матеуш Фернандеш (из Вест Хэм Юнайтед), 2026/27
  • 65 млн евро – Хави Симонс (из РБ Лейпциг), 2025/26
  • 64.3 млн евро – Доминик Соланке (из Борнмута), 2024/25
  • 63.8 млн евро – Мохаммед Кудус (из Вест Хэм Юнайтед), 2025/26
  • 62 млн евро – Тангуй Ндомбеле (из Лиона), 2019/20
  • 60 млн евро – Ян Пол ван Хекке (из Брайтона), 2026/27
  • 58 млн евро – Ришарлисон (из Эвертона), 2022/23
  • 55 млн евро – Бреннан Джонсон (из Ноттингем Форест), 2023/24
  • 53.8 млн евро – Кристиан Ромеро (из Аталанты), 2022/23

В истории Ньюкасла продажа Тонали стала второй самой дорогой в клубной истории.

Топ-10 самых дорогих продаж в истории Ньюкасл Юнайтед

  • 145 млн евро – Александер Исак (2025/26, в Ливерпуль)
  • 108 млн евро – Сандро Тонали (2026/27, в Тоттенхэм Хотспур)
  • 80 млн евро – Энтони Гордон (2026/27, в Барселону)
  • 41.2 млн евро – Эллиот Андерсон (2024/25, в Ноттингем Форест)
  • 41 млн евро – Энди Кэрролл (2010/11, в Ливерпуль)
  • 35 млн евро – Янкуба Минтех (2024/25, в Брайтон)
  • 35 млн евро – Мусса Сиссоко (2016/17, в Тоттенхэм Хотспур)
  • 33.4 млн евро – Айозе Перес (2019/20, в Лестер Сити)
  • 27.5 млн евро – Джорджинио Вейналдум (2016/17, в Ливерпуль)
  • 27.2 млн евро – Аллан Сент-Максемен (2023/24, в Аль-Ахли)

Среди всех итальянских футболистов Тонали обновил свой же рекорд, при этом сразу почти на 41 млн евро! Новичок Тоттенхэма стал первым итальянцем, за которого заплатили 100+ млн евро.

Топ-10 самых дорогих трансферов итальянских футболистов в истории футбола

  • 108 млн евро – Сандро Тонали (2026/27, из Ньюкасл Юнайтед в Тоттенхэм Хотспур)
  • 67.10 млн евро – Сандро Тонали (2023/24, из Милана в Ньюкасл Юнайтед)
  • 61.75 млн евро – Матео Ретеги (2025/26, из Аталанты в Аль-Кадисию)
  • 57 млн ​​евро – Марко Палестра (2026/27, из Аталанты в Челси)
  • 57 млн ​​евро – Жоржиньо (2018/19, из Наполи в Челси)
  • 52.88 млн евро – Джанлуиджи Буффон (2001/02, из Пармы в Ювентус)
  • 46.48 млн евро – Кристиан Виери (1999/00, из Лацио в Интер)
  • 45 млн евро – Марко Верратти (2023/24, из ПСЖ в Аль-Араби)
  • 44.6 млн евро – Федерико Кьеза (2022/23, из Фиорентины в Ювентус)
  • 43.7 млн ​​евро – Риккардо Калафьори (2024/25, из Болонье в Арсенал)

В истории АПЛ трансфер Тонали стал 9-м самым дорогим (приобретение).

Топ-10 самых дорогих переходов в клубы АПЛ

  • 145 млн евро – Александер Исак (2025/26, из Ньюкасл Юнайтед в Ливерпуль)
  • 135 млн евро – Эллиот Андерсон (2026/27, из Ноттингем Форест в Манчестер Сити)
  • 125 млн евро – Флориан Вирц (2025/26, из Байера в Ливерпуль)
  • 121 млн евро – Энцо Фернандес (2022/23, из Бенфики в Челси)
  • 117.5 млн евро – Джек Грилиш (2021/22, из Астон Виллы в Манчестер Сити)
  • 116.6 млн евро – Деклан Райс (2023/24, из Вест Хэм Юнайтед в Арсенал)
  • 116 млн евро – Мойзес Кайседо (2023/24, из Брайтона в Челси)
  • 113 млн евро – Ромелу Лукаку (2021/22, из Интера в Челси)
  • 108 млн евро – Сандро Тонали (2026/27, из Ньюкасл Юнайтед в Тоттенхэм Хотспур)
  • 105 млн евро – Поль Погба (2016/17, из Ювентуса в Манчестер Юнайтед)
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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика трансферы трансферы АПЛ Ньюкасл Тоттенхэм Сандро Тонали Кристиан Виери
Сергей Турчак Источник: Instagram
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