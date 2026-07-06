В Киеве состоялся Media Cup-2026

В воскресенье, 5 июля, на полях спорткомплекса X-Park в Киеве состоялся шестой традиционный турнир по мини-футболу Media Cup-2026, посвященный Дню спортивного журналиста Украины. По традиции организаторы также определили победителей в ряде номинаций, отметив как лучших журналистов, так и медийные проекты.

В этом году Media Cup объединил шесть сильнейших медийных команд Украины:

Сборная журналистов Украины, Сборная комментаторов, Радио Чемпион, Сборная кино, Сборная комиков, Сборная звезд украинского футбола.

На церемонии открытия с приветственным словом выступили президент Сборной журналистов Украины Ольга Витак и олимпийская чемпионка Стелла Захарова.

После исполнения Государственного гимна Украины участницей шоу «Голос страны» Анастасией Гетьман турнир был официально открыт.

Шесть команд были разделены на две группы. Матчи проходили в формате двух таймов по 10 минут. Победители групп выходили в финал, а команды, занявшие вторые места, встречались в матче за бронзовые медали.

Группа А

Сборная журналистов — Сборная кино — 1:0

Гол: Маляренко

Сборная комиков — Сборная кино — 4:2

Голы: Кукиль, Дамницкий, Нечепа, Крючков — Гациляк (2).

Сборная журналистов — Сборная комиков — 1:2

Голы: Маляренко — Нечепа, Крючков.

В группе А без поражений прошла сборная комиков, которая одержала две победы в двух матчах и заслуженно вышла в финал. Второе место заняла сборная журналистов, которая благодаря победе над сборной кино сыграла в матче за третье место.

Примечательно, что автором обоих голов Сборной журналистов на групповом этапе стал Сергей Маляренко.

Команда И В Н П М О 1 Сборная комиков 2 2 0 0 6-3 6 2 Сборная журналистов 2 1 0 1 2-2 3 3 Сборная кино 2 0 0 2 2-5 0

Группа Б

Сборная звезд футбола — Сборная комментаторов — 2:2

Голы: Яшкин (2) — Дудка (2).

Сборная звезд футбола собрала представительный состав, поэтому неудивительно, что с первых минут владела инициативой. В то же время комментаторы не стали ввязываться в открытый футбол, сделав ставку на надежную игру в обороне и быстрые контратаки. Именно эта тактика оказалась эффективной.

Первый по-настоящему опасный момент создали именно комментаторы, однако реализовать его не сумели. Зато звезды футбола ответили двумя забитыми мячами, после чего несколько сбавили обороты и начали экономить силы. В итоге именно за это им пришлось заплатить.

Еще до перерыва комментаторы сократили отставание, а во втором тайме забили второй раз и сумели удержать ничью — 2:2.

«Радио Чемпион» — Сборная комментаторов — 2:0

Голы: Матросов, Мякушко.

Для комментаторов это был уже второй матч подряд, и в конце встречи команде ощутимо не хватило свежести. Оба мяча «Радио Чемпион» забило после перерыва, когда соперник уже действовал почти на пределе своих возможностей.

Первый гол стал едва ли не самым спорным эпизодом турнира. Видеоповтор показал, что после удара игрока «Радио Чемпион» мяч, вероятно, не пересек линию ворот полностью. Несмотря на это, арбитры засчитали гол. Впоследствии команда забила второй раз, фактически сняв все вопросы относительно итогового результата.

«Радио Чемпион» — Сборная звезд футбола — 1:1

Голы: Матросов — Грицина.

Ничейный результат позволил команде «Радио Чемпион» занять первое место в группе и выйти в финал. Сборная звезд футбола финишировала второй и получила право сыграть в матче за бронзу.

Команда И В Н П М О 1 Радио Чемпион 2 1 1 0 3-1 4 2 Сборная звезд футбола 2 0 2 0 3-3 2 3 Сборная комментаторов 2 0 1 1 2-4 1

Матч за третье место

Сборная журналистов — Сборная звезд футбола — 6:3

Голы: Аболин, Шкапа, Мокренко (2), Демиденко, Сафьянюк — Грицина, Романенко, Пахолюк

Матч за бронзу стал самым результативным на турнире. Девять забитых мячей подарили зрителям настоящее футбольное шоу, а более точными оказались журналисты, которые отпраздновали уверенную победу со счётом 6:3 и заняли третье место.

Финал

«Радио Чемпион» — Сборная комиков — 2:5

Голы: Матросов, Мякушко — Нечепа (дубль), Крючков (дубль), Кукиль.

В финальном матче инициативой с первых минут владела Сборная комиков. Команда активно прессинговала, больше контролировала мяч и ещё до перерыва забила дважды.

«Радио Чемпион» было вынуждено рисковать и играть более открыто, однако именно это дало комикам больше пространства для быстрых атак. В итоге финал получился зрелищным и богатым на забитые мячи — команды семь раз заставили голкиперов вынимать мяч из сетки ворот.

Победа со счётом 5:2 принесла Сборной комиков чемпионский титул Media Cup-2026.