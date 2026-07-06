«Все очень плохо». Ястремская берет паузу после Уимблдона

Украинская теннисистка Даяна Ястремская покинула Уимблдон в одиночном и парном разрядах после поражений во втором круге.

У Даяны возникли проблемы с плечом, поэтому спортсменка возьмет паузу на восстановление.

«С плечом все очень плохо. Сейчас принимаю лекарства, а после Уимблдона сделаю паузу, чтобы пройти реабилитацию».

«После Ноттингема меня беспокоило плечо. Было это повреждение также в 2024-м после Уимблдона», – сказала Ястремская.

Пока нет информации, на каком турнире Ястремская проведет следующий матч.