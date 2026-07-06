Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. «Все очень плохо». Ястремская берет паузу после Уимблдона
Уимблдон
06 июля 2026, 16:59 | Обновлено 06 июля 2026, 17:12
975
1

«Все очень плохо». Ястремская берет паузу после Уимблдона

У теннисистки проблемы с плечом

06 июля 2026, 16:59 | Обновлено 06 июля 2026, 17:12
975
1 Comments
«Все очень плохо». Ястремская берет паузу после Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Украинская теннисистка Даяна Ястремская покинула Уимблдон в одиночном и парном разрядах после поражений во втором круге.

У Даяны возникли проблемы с плечом, поэтому спортсменка возьмет паузу на восстановление.

«С плечом все очень плохо. Сейчас принимаю лекарства, а после Уимблдона сделаю паузу, чтобы пройти реабилитацию».

«После Ноттингема меня беспокоило плечо. Было это повреждение также в 2024-м после Уимблдона», – сказала Ястремская.

Пока нет информации, на каком турнире Ястремская проведет следующий матч.

По теме:
Костюк стала второй украинкой после Свитолиной с R4 на всех Grand Slam
Калинина и Ястремская проиграли в 1/16 финала парного разряда Уимблдона
Калинина / Ястремская – Данилина / Крунич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская
Иван Зинченко Источник: Суспильне Спорт
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Верховен назвал украинца, который бы победил Мухаммеда Али
Бокс | 06 июля 2026, 08:19 0
Верховен назвал украинца, который бы победил Мухаммеда Али
Верховен назвал украинца, который бы победил Мухаммеда Али

Рико считает, что в прайм-тайме победу одержал бы его бывший соперник Усик

Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
Футбол | 06 июля 2026, 01:55 0
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира 2026

ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
Бокс | 06.07.2026, 08:42
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
ФЬЮРИ: «Турки Аль-Шейх принял решение по поводу Усика»
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины по хоккею осталась без тренера
Хоккей | 06.07.2026, 13:34
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины по хоккею осталась без тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины по хоккею осталась без тренера
Марта Костюк – Эшлин Крюгер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Уимблдона
Теннис | 06.07.2026, 12:10
Марта Костюк – Эшлин Крюгер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Уимблдона
Марта Костюк – Эшлин Крюгер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Уимблдона
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
І з головою
Ответить
+1
Популярные новости
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
06.07.2026, 03:23 3
Бокс
Ломаченко покинул Украину и принял судьбоносное решение
Ломаченко покинул Украину и принял судьбоносное решение
05.07.2026, 08:08 9
Бокс
У Уайлдера дали официальный ответ Усику
У Уайлдера дали официальный ответ Усику
05.07.2026, 08:55
Бокс
Деревянные дети папы Карло и его болотная карма
Деревянные дети папы Карло и его болотная карма
06.07.2026, 10:23 19
Футбол
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
05.07.2026, 06:25 7
Футбол
ФИФА признала ошибку арбитра на ЧМ-2026 и приняла громкое решение
ФИФА признала ошибку арбитра на ЧМ-2026 и приняла громкое решение
06.07.2026, 07:07 7
Футбол
Рома приняла решение по Довбику. Трансфер за 23 миллиона евро
Рома приняла решение по Довбику. Трансфер за 23 миллиона евро
05.07.2026, 07:02 1
Футбол
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
06.07.2026, 04:24 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем