«Все очень плохо». Ястремская берет паузу после Уимблдона
У теннисистки проблемы с плечом
Украинская теннисистка Даяна Ястремская покинула Уимблдон в одиночном и парном разрядах после поражений во втором круге.
У Даяны возникли проблемы с плечом, поэтому спортсменка возьмет паузу на восстановление.
«С плечом все очень плохо. Сейчас принимаю лекарства, а после Уимблдона сделаю паузу, чтобы пройти реабилитацию».
«После Ноттингема меня беспокоило плечо. Было это повреждение также в 2024-м после Уимблдона», – сказала Ястремская.
Пока нет информации, на каком турнире Ястремская проведет следующий матч.
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