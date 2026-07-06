ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Атлетико возглавил известный французский клуб

Французский «Монако» официально объявил о назначении бразильского специалиста Филипе Луиса на должность главного тренера первой команды клуба.

Отмечается, что контракт между «монегасками» и тренером рассчитан до лета 2028 года.

Предыдущим местом работы Луиса был бразильский «Фламенго», во главе которого он провел 100 матчей и выиграл 8 трофеев. Специалиста уволили в марте 2026 года.

За время своей игровой карьеры Филипе Луис успел стать легендой мадридского «Атлетико», проведя за клуб 333 матча.

В сезоне 2025/26 «Монако» под руководством Себастьена Поконьоли занял 7-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 54 очка в 34 матчах чемпионата Франции.