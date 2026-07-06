ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Атлетико возглавил известный французский клуб
Филипе Луис стал главным тренером Монако
Французский «Монако» официально объявил о назначении бразильского специалиста Филипе Луиса на должность главного тренера первой команды клуба.
Отмечается, что контракт между «монегасками» и тренером рассчитан до лета 2028 года.
Предыдущим местом работы Луиса был бразильский «Фламенго», во главе которого он провел 100 матчей и выиграл 8 трофеев. Специалиста уволили в марте 2026 года.
За время своей игровой карьеры Филипе Луис успел стать легендой мадридского «Атлетико», проведя за клуб 333 матча.
В сезоне 2025/26 «Монако» под руководством Себастьена Поконьоли занял 7-е место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 54 очка в 34 матчах чемпионата Франции.
Filipe Luís, nouvel entraîneur de l’AS Monaco 🇲🇨— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 6, 2026
L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Filipe Luís au poste d’entraîneur, marquant le début d’un nouveau cycle.
Le technicien brésilien de 40 ans s’est engagé jusqu’en juin 2028 avec le Club de la Principauté.
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