Марта КОСТЮК: «Я до сих пор не могу осознать, что это произошло»

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 13) прокомментировала победу над американкой Эшлин Крюгер (WTA 102) в матче 1/8 финала Уимблдона-2026 — 6:4, 6:4:

«Невероятно. Я до сих пор не могу осознать, что это произошло. Сегодня был очень тяжелый день, очень жарко. Чем дольше остаешься на этом покрытии, тем хуже себя чувствуешь. Но сегодня была большая борьба, сложные условия, очень ветрено. И я знаю, что Эшлин в хорошей форме после квалификации. Она сыграла 17 матчей на траве, прежде чем выйти на этот матч. Я подумала, что, наверное, за всю свою карьеру не сыграла столько матчей на траве. Это было очень тяжело. Я до сих пор не могу в это поверить.

Мне было трудно сломить её на протяжении всего матча. Очень довольна двумя последними брейками, которые сэкономили мне время на корте. Мне это было нужно. Но трудно это осознать. Спасибо вам за то, что пришли, за поддержку».