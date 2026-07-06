Мальдера побывал в расположении Шахтера. Пообщался с Тураном

Наставник сборной Украины Андреа Мальдера побывал в расположении Шахтера, который в Словении проводит сбор и готовится к новому сезону.

Тренер пообщался с наставником Ардой Тураном.

– Рады видеть вас здесь, вместе с нами. Почему вы решили посетить тренировочный лагерь «Шахтера»?

– Мне тоже очень приятно быть здесь. Я рад увидеться с тренером, Дарио и футболистами. Для меня это очень важно – посмотреть игроков, пообщаться с тренером. Поэтому я благодарен «Шахтеру» за такую ​​возможность и за гостеприимство.

– Какие первые впечатления от команды? От атмосферы, от тренировочных сессий?

– Это просто топ. Я знаю, какие удивительные профессионалы работают в «Шахтере», это уровень большой команды, большого клуба. В новом сезоне вы будете играть в Лиге чемпионов, что является большим вызовом, значимой мотивацией для каждого. Я смотрел тренировку команды и могу сказать, что для этого периода игроки выглядят действительно здорово. Тренер и его ассистенты просто невероятны, их энергия – это нечто. Потенциал этой команды очень высок. Это поразительно, но для меня это не сюрприз.

– Видели, что до начала тренировки вы много общались с Ардой Тураном. Можете поделиться, о чем именно говорили?

– Говорили об игроках, старте сезона и тех трудностях, которые испытывают украинские команды сейчас с переездами и подготовкой к матчам. Коснулись многих разных вещей. Но для меня главное, что многие мои идеи совпадают со взглядом на футбол, который имеет Арда Туран. Для «Шахтера» предстоящий сезон будет очень важным на европейской арене, как и прошлый сезон, выдавшийся невероятным для команды и давший игрокам много неоценимого опыта.

– Чего пожелаете команде в новом сезоне?

– Много чего, много. «Шахтер» – это не просто команда, но и очень важный клуб для всех нас, для Украины, поэтому я желаю только лучшего для всех.