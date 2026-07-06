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Чемпионат мира
06 июля 2026, 14:17 | Обновлено 06 июля 2026, 14:26
1784
4

Экс-арбитр ФИФА: «Это неправильное решение»

Ступар – о давлении от администрации президента США и отмене дисквалификации Балогуна

06 июля 2026, 14:17 | Обновлено 06 июля 2026, 14:26
1784
4 Comments
Экс-арбитр ФИФА: «Это неправильное решение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фоларин Балогун
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Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил вердикт Дисциплинарного комитета ФИФА, которым была приостановлена одноматчевая дисквалификация игрока сборной США Фоларина Балогуна, удаленного с поля в поединке 1/16 финала ЧМ с боснийцами, после того, как администрация Президента США вмешалась в ситуацию.

«Закон писан для всех, поэтому не может быть кто-то еще ровнее. Балогун был наказан за грубый фол, арбитр VAR также подтвердил, что это нарушение тянуло на красную карточку.

Убежден, что и в сборной США смирились с одноматчевой дисквалификацией своего лидера. Все было справедливо. И вдруг Дисциплинарный комитет ФИФА упраздняет дисквалификацию, заменив ее испытательным сроком. Просто шок.

Можно только догадываться, что побудило ФИФА пренебречь правилами: Балогун действительно очень ценный нападающий для американцев. Это как Месси для аргентинцев или Холанд для норвежцев.

Хуже всего, что такое снисхождение создает прецедент. Почему бы теперь тем же англичанам не требовать у ФИФА отмены дисквалификации своего защитника Куансы, удаленного в поединке 1/8 финала с мексиканцами в очень схожей с Балогуном ситуации? Или закон писан не для всех?

Это неправильное решение ФИФА очень повредит имиджу ЧМ».

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Фоларин Балогун чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу инсайд Мирослав Ступар Мнение эксперта сборная США по футболу сборная Бельгии по футболу ФИФА дисквалификация удаление (красная карточка)
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 4
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це тепер кожен президент будь- якої країни може подзвонити і червону картку теж мають відмінити
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+2
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Так для пеналду також свого часу теж було примінено цей пункт. Чого про це не кажуть?
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0
Для трампа закон не писаний. Що йому якісь правила...
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0
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