Экс-арбитр ФИФА: «Это неправильное решение»

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил вердикт Дисциплинарного комитета ФИФА, которым была приостановлена одноматчевая дисквалификация игрока сборной США Фоларина Балогуна, удаленного с поля в поединке 1/16 финала ЧМ с боснийцами, после того, как администрация Президента США вмешалась в ситуацию.

«Закон писан для всех, поэтому не может быть кто-то еще ровнее. Балогун был наказан за грубый фол, арбитр VAR также подтвердил, что это нарушение тянуло на красную карточку.

Убежден, что и в сборной США смирились с одноматчевой дисквалификацией своего лидера. Все было справедливо. И вдруг Дисциплинарный комитет ФИФА упраздняет дисквалификацию, заменив ее испытательным сроком. Просто шок.

Можно только догадываться, что побудило ФИФА пренебречь правилами: Балогун действительно очень ценный нападающий для американцев. Это как Месси для аргентинцев или Холанд для норвежцев.

Хуже всего, что такое снисхождение создает прецедент. Почему бы теперь тем же англичанам не требовать у ФИФА отмены дисквалификации своего защитника Куансы, удаленного в поединке 1/8 финала с мексиканцами в очень схожей с Балогуном ситуации? Или закон писан не для всех?

Это неправильное решение ФИФА очень повредит имиджу ЧМ».