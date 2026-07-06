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  4. Эрьян Нюланд стал 35-м вратарем, парировавшим пенальти на мундиалях
Чемпионат мира
06 июля 2026, 14:01 | Обновлено 06 июля 2026, 14:07
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0

Эрьян Нюланд стал 35-м вратарем, парировавшим пенальти на мундиалях

Гарри Кейн забил 6-й мяч с «точки» на чемпионатах мира

06 июля 2026, 14:01 | Обновлено 06 июля 2026, 14:07
135
0
Эрьян Нюланд стал 35-м вратарем, парировавшим пенальти на мундиалях
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрьян Нюланд
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Голкипер сборной Норвегии 35-летний Эрьян Нюланд стал 35-м вратарем, которому удалось парировать 11-метротровый на чемпионатах мира. Всего же на сегодняшний день из 285 пенальти было забито 229 (80,4%). А из 56 нереализованных ударов – 38 на «совести» стражей ворот. Причем по две дуэли удалось выиграть лишь американцу Бреду Фриделю, испанцу Икеру Касильясу, а также поякам Яну Томашевски и Войцеху Щенсны. Чаще других спасали свои команды вратари Польши – 4 раза, Испании, США и Франции – по 3.

Между тем пробить Нюланда бразильцам все же удалось. Свой третий пенальти на мундиалях реализовал Неймар. Ранее по одному мячу он забил с «точки» на ЧМ-2014 и ЧМ-2022. Ну а в матче Англия – Мексика 6-й раз поразил ворота соперников с 11-метровой отметки капитан англичан Гарри Кейн, который еще больше упрочил лидирующую позицию в списке лучших бомбардиров-пенальтистов чемпионатов мира.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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