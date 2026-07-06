Эрьян Нюланд стал 35-м вратарем, парировавшим пенальти на мундиалях

Голкипер сборной Норвегии 35-летний Эрьян Нюланд стал 35-м вратарем, которому удалось парировать 11-метротровый на чемпионатах мира. Всего же на сегодняшний день из 285 пенальти было забито 229 (80,4%). А из 56 нереализованных ударов – 38 на «совести» стражей ворот. Причем по две дуэли удалось выиграть лишь американцу Бреду Фриделю, испанцу Икеру Касильясу, а также поякам Яну Томашевски и Войцеху Щенсны. Чаще других спасали свои команды вратари Польши – 4 раза, Испании, США и Франции – по 3.

Между тем пробить Нюланда бразильцам все же удалось. Свой третий пенальти на мундиалях реализовал Неймар. Ранее по одному мячу он забил с «точки» на ЧМ-2014 и ЧМ-2022. Ну а в матче Англия – Мексика 6-й раз поразил ворота соперников с 11-метровой отметки капитан англичан Гарри Кейн, который еще больше упрочил лидирующую позицию в списке лучших бомбардиров-пенальтистов чемпионатов мира.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ