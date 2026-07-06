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  4. Сандро ТОНАЛИ: «Я сразу понял, что должен подписать этот контракт»
Англия
06 июля 2026, 16:11 |
221
0

Сандро ТОНАЛИ: «Я сразу понял, что должен подписать этот контракт»

Итальянский полузащитник прокомментировал свой переход в Тоттенхэм

06 июля 2026, 16:11 |
221
0
Сандро ТОНАЛИ: «Я сразу понял, что должен подписать этот контракт»
ФК Тоттенхэм. Сандро Тонали
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Итальянский полузащитник Сандро Тонали прокомментировал переход из «Ньюкасла» в лондонский «Тоттенхэм»:

«Я очень рад оказаться здесь. Когда я сегодня прибыл в клуб, ощущения были просто фантастическими. Говорили, что есть четыре или пять клубов – а оказалось, что был только один.

Я почти два часа разговаривал с главным тренером о клубе, болельщиках, стадионе и нашем футболе. Это было словно чудо, потому что я сразу понял, что должен подписать контракт с «Тоттенхэмом». Я несколько раз играл против «Тоттенхэма» и всегда чувствовал прекрасную атмосферу, которую создают замечательные болельщики. Не могу дождаться начала сезона».

В сезоне 2025/26 Сандро Тонали провёл 53 матча на клубном уровне, забив 3 гола и сделав 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 миллионов евро.

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Тоттенхэм Ньюкасл трансферы Сандро Тонали трансферы АПЛ
Дмитрий Вус Источник: ФК Тоттенхэм
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