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  4. Хавбек сборной Марокко Аззедин Унаи стал автором 30-го дубля ЧМ-2026
Чемпионат мира
06 июля 2026, 12:57 | Обновлено 06 июля 2026, 13:56
41
0

Хавбек сборной Марокко Аззедин Унаи стал автором 30-го дубля ЧМ-2026

Юбилейный дубль мундиаля

06 июля 2026, 12:57 | Обновлено 06 июля 2026, 13:56
41
0
Хавбек сборной Марокко Аззедин Унаи стал автором 30-го дубля ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Дубль 26-летнего полузащитника сборной Марокко Аззедина Унаи в матче с Канадой (3:0) стал 30-м по счету на ЧМ-2026.

Вклад в юбилей внесли футболисты 20 команд. По три дуплета записали в свой актив француз Килиан Мбаппе и норвежец Эрлинг Холланд, по 2 – англичанин Гарри Кейн и испанец Микель Оярсабаль. Три дубля сотворили «джокеры» - швейцарец Жоан Манзамби, немец Дениз Ундав и сенегалец Пап Гуйе. Автором самого раннего дуплета стал нидерландец Брайан Бробби, второй раз поразивший ворота шведов на 17-й минуте. Самый поздний –оформил бельгиец Юри Тилеманс, взявшийся за дело в поединке с Сенегалом на 89-й минуте. Самым скоростным оказался дубль Микеля Оярсабаля, который дважды расписался в воротах Саудовской Аравии с интервалом в 3 минуты. А самым медленным – шведа Ясина Айри – 89 минут в матче с Тунисом. Самый старший дуплетист – 41-летний Криштиану Роналду, самый молодой – 20-летний Жоан Манзамби.

К слову, команды, чьи игроки сделали дубль, одержали в общей сложности 26 побед, две встречи завершили вничью и всего одну проиграли.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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