Младен БАРТУЛОВИЧ: «Очень качественный соперник у нас был»

Главный тренер «Харькова» Младен Бартулович прокомментировал поражение от швейцарского «Янг Бойз» (0:2) в товарищеском матче.

– Младен, это была хорошая проверка сил на фоне сильного соперника?

– Да, конечно, у нас сегодня был очень сильный соперник, который наказывает за любую ошибку. И так оно и произошло в первом тайме, ведь они забили два гола. Хочется, чтобы ребята смелее играли в таких матчах и росли на фоне таких соперников. Уровень подготовки немного разный, потому что «Янг Бойз» тренируется уже три недели, а мы чуть меньше. Но для нас очень важно играть матчи с такими соперниками, чтобы ребята ощущали ту интенсивность, которая есть в Европе и в командах, играющих в Европе.

– А второй тайм, кстати, начали более активно и создавали больше моментов?

– Да, стали смелее играть и выравнивать игру, можно так сказать. Были периоды матча, когда мы чуть больше контролировали мяч, а были и такие, когда они нас прижимали. У соперника есть очень качественные игроки, и они это показывают. Нам тоже хочется расти до их уровня.

– Думаю, этот матч дал вам много информации. Какие-то акценты вы для себя выделили?

– Каждый матч даёт нам много информации. Мы тоже стараемся играть в разных формациях, используем разные комбинации ребят в центре поля, на флангах и ищем оптимальный состав. У нас ещё есть время до первого матча с «Вересом». Готовимся, всё идёт по плану. У нас в следующих матчах тоже очень интересные соперники, поэтому будем готовиться дальше.

– Болельщики задаются вопросом о Евгении Павлюке. Вы говорили, что он травмирован. Знаете, когда мы можем ожидать возвращения игрока?

– Евгений уже завтра начинает тренироваться в основной группе. Надеемся, что он уже сможет сыграть хотя бы 30 минут в следующих матчах и начать готовиться вместе с командой.