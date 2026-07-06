Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Младен БАРТУЛОВИЧ: «Очень качественный соперник у нас был»
Украина. Премьер лига
06 июля 2026, 15:01 | Обновлено 06 июля 2026, 15:35
51
0

Младен БАРТУЛОВИЧ: «Очень качественный соперник у нас был»

Главный тренер «Харькова» прокомментировал поражение от «Янг Бойз»

06 июля 2026, 15:01 | Обновлено 06 июля 2026, 15:35
51
0
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Очень качественный соперник у нас был»
ФК Харьков. Младен Бартулович
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер «Харькова» Младен Бартулович прокомментировал поражение от швейцарского «Янг Бойз» (0:2) в товарищеском матче.

– Младен, это была хорошая проверка сил на фоне сильного соперника?

– Да, конечно, у нас сегодня был очень сильный соперник, который наказывает за любую ошибку. И так оно и произошло в первом тайме, ведь они забили два гола. Хочется, чтобы ребята смелее играли в таких матчах и росли на фоне таких соперников. Уровень подготовки немного разный, потому что «Янг Бойз» тренируется уже три недели, а мы чуть меньше. Но для нас очень важно играть матчи с такими соперниками, чтобы ребята ощущали ту интенсивность, которая есть в Европе и в командах, играющих в Европе.

– А второй тайм, кстати, начали более активно и создавали больше моментов?

– Да, стали смелее играть и выравнивать игру, можно так сказать. Были периоды матча, когда мы чуть больше контролировали мяч, а были и такие, когда они нас прижимали. У соперника есть очень качественные игроки, и они это показывают. Нам тоже хочется расти до их уровня.

– Думаю, этот матч дал вам много информации. Какие-то акценты вы для себя выделили?

– Каждый матч даёт нам много информации. Мы тоже стараемся играть в разных формациях, используем разные комбинации ребят в центре поля, на флангах и ищем оптимальный состав. У нас ещё есть время до первого матча с «Вересом». Готовимся, всё идёт по плану. У нас в следующих матчах тоже очень интересные соперники, поэтому будем готовиться дальше.

– Болельщики задаются вопросом о Евгении Павлюке. Вы говорили, что он травмирован. Знаете, когда мы можем ожидать возвращения игрока?

– Евгений уже завтра начинает тренироваться в основной группе. Надеемся, что он уже сможет сыграть хотя бы 30 минут в следующих матчах и начать готовиться вместе с командой.

По теме:
ВИДЕО. Мудрые слова Роналду перед матчем Португалия – Испания
БАРТУЛОВИЧ: «У нас был очень качественный соперник. Наказывает за ошибки»
ЛНЗ Черкассы – Копер – 2:1. Китела и Кравчук. Видео голов и обзор матча
Харьков товарищеские матчи Янг Бойз чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Младен Бартулович пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка усилилась вратарем Ворсклы
Футбол | 06 июля 2026, 15:15 0
ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка усилилась вратарем Ворсклы
ОФИЦИАЛЬНО. Кудровка усилилась вратарем Ворсклы

Кирилл Лавута присоединился к клубу УПЛ

Пономаренко шокировал Костюка и Суркиса. У футболиста возникли проблемы
Футбол | 06 июля 2026, 10:36 28
Пономаренко шокировал Костюка и Суркиса. У футболиста возникли проблемы
Пономаренко шокировал Костюка и Суркиса. У футболиста возникли проблемы

Матвей вернулся в «Динамо» с рекордным весом в истории клуба

Александр Усик оказался в безвыходном положении
Бокс | 06.07.2026, 04:24
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Александр Усик оказался в безвыходном положении
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
Футбол | 06.07.2026, 01:55
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
Бразилия – Норвегия – 1:2. Безумный Холанд и пенальти Неймара. Видео голов
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
Бокс | 06.07.2026, 03:23
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
«Этого подонка...» Чисора устроил разнос после боя Усик – Верховен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
05.07.2026, 06:25 7
Футбол
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
06.07.2026, 06:15 1
Футбол
Известный украинский голкипер, игравший за сборную, был мобилизован в ВСУ
Известный украинский голкипер, игравший за сборную, был мобилизован в ВСУ
04.07.2026, 09:22 5
Хоккей
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
05.07.2026, 07:50 23
Хоккей
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
04.07.2026, 09:17 8
Бокс
Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
05.07.2026, 08:38 18
Футбол
Гвоздик назвал причину, по которой Усик сдал все чемпионские пояса
Гвоздик назвал причину, по которой Усик сдал все чемпионские пояса
05.07.2026, 04:28
Бокс
ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
05.07.2026, 10:02 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем