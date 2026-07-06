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Чемпионат мира
06 июля 2026, 12:33 | Обновлено 06 июля 2026, 12:36
198
0

Аргентина – Египет. Прогноз Виктора Вацко на матч 1/8 финала ЧМ-2026

Действующие чемпионы мира во втором матче кряду сыграют с представителем Африки

06 июля 2026, 12:33 | Обновлено 06 июля 2026, 12:36
198
0
Аргентина – Египет. Прогноз Виктора Вацко на матч 1/8 финала ЧМ-2026
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Стадия 1/16 финала ЧМ-2026, вопреки ожиданиям, выдалась весьма непростой для сборной Аргентины. Неожиданно для многих проблемы действующим чемпионам мира создал абсолютный дебютант мундиалей – национальная команда Кабо-Верде. Справиться с сопротивлением «синих акул» в основное время у «бело-голубых» не удалось, из-за чего пришлось играть дополнительные 30 минут, только по истечению которых Аргентина сумела установить на табло приемлемый для себя счет – 3:2.

Теперь в 1/8 финала в соперниках у Аргентины будет другая африканская команда – сборная Египта, для которой это мировое первенство является четвертым в истории. «Фараоны» уже повторили свое наивысшее достижение на чемпионатах мира, коим является стадия 1/8 финала. Ранее до такого рубежа египтяне добирались еще на ЧМ-1934, но формат проведения того соревнования был кардинально другим, будучи полностью схожим с кубковым, а потому сравнивать ту вершину с нынешней можно лишь номинально.

Виктор Вацко – голос большого футбола Украины, более 20 лет в спортивной журналистике, около 2000 матчей в комментаторской кабине, бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking.

Если Аргентина на групповой стадии ЧМ-2026 не ощущала проблем и вышла в плей-офф с первого места, набрав максимальные 9 очков при разнице мячей 8:1, то вот Египту пришлось понервничать, так как в трех поединках «фараоны» добыли 5 пунктов и матч третьего тура против Ирана (1:1) был для африканцев де-факто лобовым. В случае поражения далее со второго места прошли бы именно азиаты, но Египет все-таки отстоял ничью.

В 1/16 финала египтянам, как и аргентинцам, пришлось играть дополнительное время – против Австралии. Но если команда Месси все-таки справилась со своим соперником без пенальти, то «фараонам» пришлось верить в удачу в серии 11-метровых, посредством которых они и справились с сопротивлением Австралии. Поэтому к дуэли с Аргентиной Египет точно не подходит более свежим, ведь ему пришлось в 1/16 сыграть и понервничать еще больше, чем «бело-голубым».

Для большинства нейтральных болельщиков матч Аргентины с Египтом будет интересен, прежде всего, за счет дуэли главных звезд этих команд – Лионеля Месси против Мохамеда Салаха. 39-летний аргентинец пребывает в невероятной форме, отличившись 7 забитыми мячами в 4 предыдущих поединках турнира. Но и 34-летний египтянин в целом выглядит на мундиале весьма пристойно, имея в активе 1 гол и 2 ассиста в 4 матчах. Причем, согласно статистике, именно Мохамед Салах на момент начала стадии 1/8 финала создал для своих партнеров наибольшее количество моментов на турнире, что выражается через показатель в 16 ключевых передач. Другой вопрос, что в общем уровень партнеров Салаха не столь высок, как у Месси (показатель голевой конверсии у египтян равен 9%, в то время как у аргентинцев – 19%), из-за чего именно Аргентина является фаворитом дуэли.

Очевидно, что против Аргентины египтяне будут играть от обороны со ставкой на быстрые переходы в контратаки. Садиться в низкий блок и надеяться исключительно на то, чтобы отбиться – гиблая тактика против действующих чемпионов мира, на что не пошел, в конечном итоге, даже дебютант Кабо-Верде. Другой вопрос, что матчи против представителей зоны КОНМЕБОЛ (Южная Америка) традиционно тяжело даются Египту. «Фараоны» выиграли против команд из этого региона только 1 матч из 16 (при 3 ничьих и 12 поражениях).

Дополнительную мотивацию Аргентине должен придать и вид нынешней турнирной сетки, где потенциальная победа в 1/8 финала выводит «бело-голубых» на победителя пары Швейцария – Колумбия. А это значит, что как минимум до стадии полуфинала действующим чемпионам мира не придется играть ни против одного из номинальных грандов мирового футбола и фаворитов текущего чемпионата. Да и в 1/2 финала есть высокая вероятность, что в соперниках у Аргентины будет не измочаленная мексиканцами в Мехико Англия, а напористая и удачливая Норвегия, которая уже написала невероятную сказку для своих болельщиков. Так что двигаться по такой сетке – одно удовольствие для аргентинцев, и практически все находится в их руках.

Победа Аргентины – наиболее очевидный прогноз в этом противостоянии. Если у вас проснется азарт и желание сделать более рискованную ставку, но и с более высоким коэффициентом, то стоит рассмотреть опцию «Автор гола», и что первым мячом аргентинцев в этой игре отличиться Лионель Месси. Коэффициент на это от betking очень пристойный (3,33), а сухой расчет говорит, что такой шаг в прогнозе точно не лишен логики, ведь Лионель забил 7 из 11 общекомандных мячей на ЧМ-2026. Никто другой в стане «бело-голубых» не забивал более одного раза.

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