КВАРЦЯНЫЙ: «В Шахтере нет ни одного игрока, который попадет в сборную»

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный отреагировал на троллинг по поводу поражения сборной Бразилии от «Шахтера».

– «Шахтер» в своих соцсетях в шутку подколол бразильцев, написав: «В следующий раз зовите наших игроков». Как думаете, кто-то из нынешних «горняков» мог бы усилить эту сборную?

– Мне нравится подход к организации футбола в «Шахтере». «Шахтер» и «Динамо» делают много полезного, приносят очки в рейтинг украинского футбола. Но если честно, сегодня в «Шахтере» нет ни одного игрока, который попал бы даже в список 50 кандидатов в сборную Бразилии.

Когда-то яркими были Фернандиньо, Виллиан, Луис Адриано. Был Фред, хотя я вообще не понимаю, как он оказался и в «Манчестер Юнайтед», и в сборной. Но даже те звезды УПЛ в команде Бразилии кардинально ничего не решали – да, подавали патроны.