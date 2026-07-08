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  4. КВАРЦЯНЫЙ: «В Шахтере нет ни одного игрока, который попадет в сборную»
Чемпионат мира
08 июля 2026, 08:32 |
323
0

КВАРЦЯНЫЙ: «В Шахтере нет ни одного игрока, который попадет в сборную»

Известный тренер отреагировал на троллинг «горняков»

08 июля 2026, 08:32 |
323
0
КВАРЦЯНЫЙ: «В Шахтере нет ни одного игрока, который попадет в сборную»
УАФ. Виталий Кварцяный
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Известный украинский тренер Виталий Кварцяный отреагировал на троллинг по поводу поражения сборной Бразилии от «Шахтера».

– «Шахтер» в своих соцсетях в шутку подколол бразильцев, написав: «В следующий раз зовите наших игроков». Как думаете, кто-то из нынешних «горняков» мог бы усилить эту сборную?

– Мне нравится подход к организации футбола в «Шахтере». «Шахтер» и «Динамо» делают много полезного, приносят очки в рейтинг украинского футбола. Но если честно, сегодня в «Шахтере» нет ни одного игрока, который попал бы даже в список 50 кандидатов в сборную Бразилии.

Когда-то яркими были Фернандиньо, Виллиан, Луис Адриано. Был Фред, хотя я вообще не понимаю, как он оказался и в «Манчестер Юнайтед», и в сборной. Но даже те звезды УПЛ в команде Бразилии кардинально ничего не решали – да, подавали патроны.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк сборная Бразилии по футболу сборная Норвегии по футболу Украинская Премьер-лига ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
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