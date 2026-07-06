5 июля сборные Бразилии и Норвегии провели матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Команды сыграли на стадионе «Мидоулендс-Арена» в Ист-Рутерфорде. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу норвежцев.

На вылет «Селесао» из мундиаля отреагировала пресс-служба донецкого «Шахтера».

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В социальной сети Threads «горняки» написали: «🇧🇷👀 В следующий раз зовите игроков «Шахтера» ⚒️».

В настоящее время в составе донецкого «Шахтера» выступают 13 футболистов с бразильским гражданством.

ФОТО. «Шахтер» потроллил сборную Бразилии после вылета с чемпионата мира 2026