Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шахтер потроллил сборную Бразилии после вылета с чемпионата мира 2026
Чемпионат мира
06 июля 2026, 02:42 |
644
2

ФОТО. Шахтер потроллил сборную Бразилии после вылета с чемпионата мира 2026

Донецкий клуб дал совет Карло Анчелотти

06 июля 2026, 02:42 |
644
2 Comments
ФОТО. Шахтер потроллил сборную Бразилии после вылета с чемпионата мира 2026
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

5 июля сборные Бразилии и Норвегии провели матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Команды сыграли на стадионе «Мидоулендс-Арена» в Ист-Рутерфорде. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу норвежцев.

На вылет «Селесао» из мундиаля отреагировала пресс-служба донецкого «Шахтера».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В социальной сети Threads «горняки» написали: «🇧🇷👀 В следующий раз зовите игроков «Шахтера» ⚒️».

В настоящее время в составе донецкого «Шахтера» выступают 13 футболистов с бразильским гражданством.

ФОТО. «Шахтер» потроллил сборную Бразилии после вылета с чемпионата мира 2026

По теме:
Экс-игрок сборной Бразилии обвинил Анчелотти в вылете с ЧМ-2026
ФОТО. Холанд устроил «греблю викингов» после сенсации с Бразилией
ФОТО. Машина для голов. Назван лучший игрок матча Бразилия – Норвегия
сборная Бразилии по футболу сборная Норвегии по футболу ЧМ-2026 по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома приняла решение по Довбику. Трансфер за 23 миллиона евро
Футбол | 05 июля 2026, 07:02 1
Рома приняла решение по Довбику. Трансфер за 23 миллиона евро
Рома приняла решение по Довбику. Трансфер за 23 миллиона евро

Гасперини не видит украинца в команде – клуб выбрал стратегию продажи

Легендарный Ибрагимович разнес Бразилию после вылета с ЧМ-2026
Футбол | 06 июля 2026, 02:00 0
Легендарный Ибрагимович разнес Бразилию после вылета с ЧМ-2026
Легендарный Ибрагимович разнес Бразилию после вылета с ЧМ-2026

Шведский форвард считает, что команда играла в непонятный футбол

Сине-желтый нокаут. Украина выбила Италию с молодежного Евро
Футбол | 05.07.2026, 19:55
Сине-желтый нокаут. Украина выбила Италию с молодежного Евро
Сине-желтый нокаут. Украина выбила Италию с молодежного Евро
ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
Футбол | 05.07.2026, 10:02
ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
Довбик определился с новым клубом и не вернется в Испанию
Футбол | 05.07.2026, 09:33
Довбик определился с новым клубом и не вернется в Испанию
Довбик определился с новым клубом и не вернется в Испанию
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Щоб одразу з групи не вийти?
Ответить
+2
Чья корова бы мычала, а ихняя молчала 
Ответить
0
Популярные новости
ФИФА признала ошибку арбитра на ЧМ-2026 и приняла громкое решение
ФИФА признала ошибку арбитра на ЧМ-2026 и приняла громкое решение
05.07.2026, 19:58 3
Футбол
У Уайлдера дали официальный ответ Усику
У Уайлдера дали официальный ответ Усику
05.07.2026, 08:55
Бокс
Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
04.07.2026, 07:40 9
Футбол
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
05.07.2026, 06:25 7
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это величайший боксер в истории»
Владимир КЛИЧКО: «Это величайший боксер в истории»
04.07.2026, 08:25 3
Бокс
Известный украинский голкипер, игравший за сборную, был мобилизован в ВСУ
Известный украинский голкипер, игравший за сборную, был мобилизован в ВСУ
04.07.2026, 09:22 4
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
04.07.2026, 12:09 2
Футбол
Динамо может потерять семь футболистов перед стартом в Лиге Европы
Динамо может потерять семь футболистов перед стартом в Лиге Европы
04.07.2026, 10:01 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем