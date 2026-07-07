ОФИЦИАЛЬНО. Динамо вернуло игрока из Испании. Он уже забил гол
Осьмухин вернулся в украинскую команду
16-летний вингер Захар Осьмухин официально вернулся в «Динамо» и помог команде U-21 в товарищеском матче против сверстников из «Зари».
Молодой футболист отличился забитым мячом в контрольном матче киевской команды. Ранее сообщалось, что Осьмухин вернулся в столичный клуб и подписал контракт с «Динамо», однако официального подтверждения от киевлян пока не было.
В прошлом году талантливый украинец перешел в испанский «Хетафе», однако впоследствии решил вернуться в Украину.
В сезоне 2023/24 Осьмухин продемонстрировал высокую результативность в составе «Динамо» U-17 — на его счету 19 голов и 15 голевых передач в чемпионате ДЮФЛ.
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