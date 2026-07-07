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Украина. Премьер лига
07 июля 2026, 23:02 |
1255
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ОФИЦИАЛЬНО. Динамо вернуло игрока из Испании. Он уже забил гол

Осьмухин вернулся в украинскую команду

07 июля 2026, 23:02 |
1255
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ОФИЦИАЛЬНО. Динамо вернуло игрока из Испании. Он уже забил гол
ФК Динамо. Захар Осьмухин
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16-летний вингер Захар Осьмухин официально вернулся в «Динамо» и помог команде U-21 в товарищеском матче против сверстников из «Зари».

Молодой футболист отличился забитым мячом в контрольном матче киевской команды. Ранее сообщалось, что Осьмухин вернулся в столичный клуб и подписал контракт с «Динамо», однако официального подтверждения от киевлян пока не было.

В прошлом году талантливый украинец перешел в испанский «Хетафе», однако впоследствии решил вернуться в Украину.

В сезоне 2023/24 Осьмухин продемонстрировал высокую результативность в составе «Динамо» U-17 — на его счету 19 голов и 15 голевых передач в чемпионате ДЮФЛ.

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Динамо Киев Хетафе чемпионат Испании по футболу Украинская Премьер-лига Захар Осьмухин видео
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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