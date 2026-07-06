«Ухожу с большой гордостью». Агирре попрощался со сборной Мексики

Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре объявил об уходе из команды после вылета в 1/8 финала чемпионата мира от Англии (2:3). Этот матч поставил точку в третьем периоде работы Агирре во главе национальной команды.

«Я хотел бы попрощаться со своим народом победой. Это больно, – сказал Агирре журналистам. – Мы старались.

Игроки должны уйти с высоко поднятой головой. Сегодня не получилось. Мы не воспользовались своими шансами, но я хочу поблагодарить их всех».

Матч, начало которого было отложено на один час из-за неблагоприятных погодных условий вокруг стадиона «Ацтека», проходил при невероятной поддержке домашней публики, которую Агирре неоднократно называл «двенадцатым игроком» Мексики.

В заключительные минуты болельщики громко поддерживали команду, скандируя «Да, мы можем!», пока хозяева турнира штурмовали ворота соперника в поисках спасительного гола. Однако Англия удержала преимущество и вышла в четвертьфинал, где сыграет против Норвегии.

Несмотря на это, Агирре заявил, что покидает команду с гордостью, несмотря на боль от вылета, отметив сплочённость коллектива и восстановление связи с болельщиками.

«Я ухожу с большой гордостью. Эти игроки сделали меня очень счастливым. Мы вернули чувство принадлежности и идентичность этой команды», – сказал он.

Агирре, который ещё ранее дал понять, что покинет свою должность после завершения турнира, заявил, что Рафаэль Маркес готов продолжить работу с командой. Легендарный мексиканский защитник был капитаном команды на пяти чемпионатах мира и работал в тренерском штабе во время нынешнего турнира.

«Я желаю ему всего наилучшего. Он более чем способен справиться с этой работой, и он сделает это лучше меня», – подытожил Агирре.

Сборная Мексики провела лучший чемпионат мира за 40 лет, одержав три победы на групповом этапе и пройдя Эквадор (2:0) в 1/16 финала.