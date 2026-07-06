БАРАНОВ: «Сейчас находимся на стадии того, что адаптируемся друг к другу»

Главный тренер ФК «Чернигов» Василий Баранов прокомментировал спарринг с «Локомотивом» (0:0), а также рассказал о новичках команды и подготовке к сезону.

– Василий Анатольевич, какие Ваши впечатления от первой игры во главе ФК «Чернигов»?

– Это первая игра, ребята старались показать то, что мы сейчас за неделю отработали. Конечно, для этого еще нужно время. Мы сейчас находимся на стадии того, что адаптируемся друг к другу и к новым требованиям. Это то, что я хочу видеть в игре от ребят. Сегодня где-то что-то получалось, что-то не получалось. Но, как говорится, работали под нагрузками, и в каждой игре есть что улучшать. Сегодня результат не был главным. Сегодня я говорил ребятам, что нужно посмотреть, как они под нагрузками будут работать, и как сейчас у них будет движение на футбольном поле. Меня, в принципе, на сегодняшний день этот аспект устроил. А все, что получилось или не получилось, мы уже посмотрим на теоретических занятиях и будем улучшаться.

– Насколько по десятибалльной шкале сейчас можете оценить функциональную и тактическую подготовку своей команды?

– Ну, я скажу, что по функциональной, наверное, где-то процентов на 50. Я еще раз скажу, что мы работали в двухразовом режиме. Что касается тактической подготовки, то сейчас вводим новые вещи, но мы не хотим отказываться от того лучшего, что было наработано годами. И понимаем, что у нас может получаться. Только хочется, чтобы ребята чаще играли вперед. Чтобы было больше напряжения у чужих ворот. Я скажу, что сегодня в первом тайме были моменты, но они были, в основном, после дальних ударов. Доставляли мячи в последнюю треть, но нужно делать это еще более настойчиво, агрессивнее действовать в завершающей фазе. Что касается второго тайма, мы играли по 45 минут, каждый из игроков сыграл. Во втором тайме, наверное, больше территориальное преимущество было у соперника, но неплохими были и контратаки, и были моменты, где нужно было реализовывать. Еще раз скажу, мы сейчас не смотрим на результат, мы в первую очередь смотрим на нашу игру.

– Сегодня команда создала несколько опасных эпизодов после стандартных положений. Стало ли это плодом наработок на тренировках этой недели?

– Скажу откровенно, мы работали над стандартами. Но еще раз говорю, что очень много ребят, которые уже работали в таком режиме, знают эти стандарты, и мы от этого не отходили. Это наработки не только за неделю, до этого эти стандарты тоже отрабатывались. И ребята, которые сейчас пришли, я вижу, тоже уже адаптируются к стандартам. Есть наработки тренерского штаба, который был до этого. Мы от этого не отказываемся, мы только хотим это улучшать.

– Как вы можете в целом оценить сегодняшнюю игру новичков команды и игроков на просмотре?

– Конечно, они, как и ребята, которые уже были в команде, привыкают ко мне, а я привыкаю к ребятам. И им сложно, еще нет того понимания, наигрывания тех взаимодействий, которые нужны, когда ты находишься в команде долго. По желанию, по самоотдаче мне понравилось. И у нас есть еще время для того, чтобы ребята, которые сейчас пришли в команду, наработали те необходимые связи по линиям. И они адаптируются, я думаю, что они дадут нам качества для того, чтобы мы выходили и играли каждую игру на победу. Чтобы было приятно болельщикам, которые сегодня, кстати, тоже были на трибунах. Благодарны им за поддержку, хоть и контрольная игра, но люди пришли, нас поддерживали, это вдохновляет. И мы должны выходить и играть в первую очередь для болельщиков.

– Какие ожидания от будущих недель подготовки и ближайших контрольных игр?

– У нас следующая контрольная игра — мы играем с «Полесьем-2» в Житомире, у них на базе. Мы обороты не сбавляем, у нас завтра день восстановления, с понедельника мы снова всю неделю работаем в двухразовом режиме, и мы не будем готовиться специально под «Полесье». Еще раз, нам нужно повышать интенсивность, улучшать функциональную подготовку для того, чтобы претендовать на те места, на которые мы хотим претендовать.