СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В понедельник, 6 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.
ФУТБОЛ
20:00 Броммапойкарна – ГАИС
20:00 Хеккен – Юргорден
22:00 Португалия – Испания
03:00 США – Бельгия
ТЕННИС
13:00 Марта Костюк – Эшлин Крюгер
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