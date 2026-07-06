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06 июля 2026, 09:08 |
58
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

06 июля 2026, 09:08 |
58
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 июля
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
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В понедельник, 6 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.

ФУТБОЛ

20:00 Броммапойкарна – ГАИС

Ggbet 3.20 – 3.40 – 2.15

20:00 Хеккен – Юргорден

Ggbet 2.45 – 3.60 – 2.55

22:00 Португалия – Испания

Ggbet 4.20 – 3.60 – 1.85

03:00 США – Бельгия

Ggbet 2.50 – 3.30 – 2.80

ТЕННИС

13:00 Марта Костюк – Эшлин Крюгер

Ggbet 1.40 – 3.00

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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