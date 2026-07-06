СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 июля

В понедельник, 6 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBЕТ.

ФУТБОЛ

20:00 Броммапойкарна – ГАИС

3.20 – 3.40 – 2.15

20:00 Хеккен – Юргорден

2.45 – 3.60 – 2.55

22:00 Португалия – Испания

4.20 – 3.60 – 1.85

03:00 США – Бельгия

2.50 – 3.30 – 2.80

ТЕННИС

13:00 Марта Костюк – Эшлин Крюгер

1.40 – 3.00

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УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

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