Начало новой истории. Анчелотти сделал заявление после провала Бразилии
Карло прокомментировал поражение от Норвегии на ЧМ-2026
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал неожиданное поражение от Норвегии (1:2) в 1/8 финала чемпионата мира-2026.
«Думаю, мы все очень расстроены, потому что я считаю, что команда провела не выдающийся, но хороший чемпионат мира.
Также убежден, что в сегодняшнем матче мы заслуживали победу. Когда переживаешь такие моменты, нужно понимать, что поражение — это начало новой истории и нового цикла.
Мы должны продолжать работать, совершенствоваться и искать новые идеи. Верю, что это поражение — не конец, а начало нового цикла», — сказал Анчелотти.
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