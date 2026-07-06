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Чемпионат мира
06 июля 2026, 19:27 |
1198
0

Начало новой истории. Анчелотти сделал заявление после провала Бразилии

Карло прокомментировал поражение от Норвегии на ЧМ-2026

06 июля 2026, 19:27 |
1198
0
Начало новой истории. Анчелотти сделал заявление после провала Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал неожиданное поражение от Норвегии (1:2) в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

«Думаю, мы все очень расстроены, потому что я считаю, что команда провела не выдающийся, но хороший чемпионат мира.

Также убежден, что в сегодняшнем матче мы заслуживали победу. Когда переживаешь такие моменты, нужно понимать, что поражение — это начало новой истории и нового цикла.

Мы должны продолжать работать, совершенствоваться и искать новые идеи. Верю, что это поражение — не конец, а начало нового цикла», — сказал Анчелотти.

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Карло Анчелотти сборная Бразилии по футболу сборная Норвегии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: The Touchline
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