Начало новой истории. Анчелотти сделал заявление после провала Бразилии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти прокомментировал неожиданное поражение от Норвегии (1:2) в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

«Думаю, мы все очень расстроены, потому что я считаю, что команда провела не выдающийся, но хороший чемпионат мира.

Также убежден, что в сегодняшнем матче мы заслуживали победу. Когда переживаешь такие моменты, нужно понимать, что поражение — это начало новой истории и нового цикла.

Мы должны продолжать работать, совершенствоваться и искать новые идеи. Верю, что это поражение — не конец, а начало нового цикла», — сказал Анчелотти.