Такое делал Марадона. Беллингем покорил магию Ацтеки и положил дубль
Джуд – первый после Диего, кто дважды забил на этом стадионе
Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем в матче с Мексикой на ЧМ-2026 повторил достижение легендарного аргентинца Диего Марадоны.
Джуд Беллингем разрушил магию стадиона «Ацтека» для Мексики, оформив дубль.
В последний раз два мяча на чемпионате мира на легендарной мексиканской арене забивал Диего Марадона – в 1986 году.
Тогда аргентинец отличился дублем в полуфинальном матче против Бельгии (2:0).
Jude Bellingham is the first player to score two goals at the Azteca in a World Cup match since Diego Maradona in 1986! AltiJude 🏟️ pic.twitter.com/gst35Aj7G5— Football on TNT Sports (@footballontnt) July 6, 2026
2 - Jude Bellingham is the first player to score two goals at the Estadio Azteca in a FIFA World Cup game since Diego Maradona in 1986 against Belgium in the semi-final. There were just 98 seconds between his two strikes.— OptaJoe (@OptaJoe) July 6, 2026
Lightning. pic.twitter.com/b6Q8NxgZiL
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