Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Такое делал Марадона. Беллингем покорил магию Ацтеки и положил дубль
Чемпионат мира
06 июля 2026, 05:50 | Обновлено 06 июля 2026, 05:52
669
0

Такое делал Марадона. Беллингем покорил магию Ацтеки и положил дубль

Джуд – первый после Диего, кто дважды забил на этом стадионе

06 июля 2026, 05:50 | Обновлено 06 июля 2026, 05:52
669
0
Такое делал Марадона. Беллингем покорил магию Ацтеки и положил дубль
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем в матче с Мексикой на ЧМ-2026 повторил достижение легендарного аргентинца Диего Марадоны.

Джуд Беллингем разрушил магию стадиона «Ацтека» для Мексики, оформив дубль.

В последний раз два мяча на чемпионате мира на легендарной мексиканской арене забивал Диего Марадона – в 1986 году.

Тогда аргентинец отличился дублем в полуфинальном матче против Бельгии (2:0).

По теме:
Сетка ЧМ-2026. Англия выстояла на Ацтеке. Определена вторая пара 1/4 финала
Выжили в аду. Англия в бешеном матче обыграла Мексику
ВИДЕО. Интрига жива. Мексика забила с пенальти после фола Гарри Кейна
сборная Англии по футболу сборная Мексики по футболу ЧМ-2026 по футболу Джуд Беллингем Диего Марадона
Андрей Витренко Источник: Opta
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ХОЛАНД: «Это правда нереально. Иногда мне нужно ущипнуть себя за руку»
Футбол | 06 июля 2026, 05:02 0
ХОЛАНД: «Это правда нереально. Иногда мне нужно ущипнуть себя за руку»
ХОЛАНД: «Это правда нереально. Иногда мне нужно ущипнуть себя за руку»

Форвард сборной Норвегии прокомментировал победу над Бразилией в 1/8 финала ЧМ-2026

Ломаченко покинул Украину и принял судьбоносное решение
Бокс | 05 июля 2026, 08:08 8
Ломаченко покинул Украину и принял судьбоносное решение
Ломаченко покинул Украину и принял судьбоносное решение

Василий приехал в США, чтобы подготовиться к следующему бою

Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
Футбол | 05.07.2026, 08:38
Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
Динамо почти вдвое повысило зарплату скандальному футболисту
Футбол | 05.07.2026, 22:02
Динамо почти вдвое повысило зарплату скандальному футболисту
Динамо почти вдвое повысило зарплату скандальному футболисту
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
Хоккей | 05.07.2026, 07:50
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
04.07.2026, 03:55 4
Бокс
Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
04.07.2026, 07:40 9
Футбол
Динамо может потерять семь футболистов перед стартом в Лиге Европы
Динамо может потерять семь футболистов перед стартом в Лиге Европы
04.07.2026, 10:01 1
Футбол
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
04.07.2026, 06:40 11
Футбол
Гвоздик назвал причину, по которой Усик сдал все чемпионские пояса
Гвоздик назвал причину, по которой Усик сдал все чемпионские пояса
05.07.2026, 04:28
Бокс
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
05.07.2026, 06:25 7
Футбол
Решение принято. Юрген Клопп выбрал команду, которую возглавит
Решение принято. Юрген Клопп выбрал команду, которую возглавит
04.07.2026, 02:32
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем