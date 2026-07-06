ФОТО. Холанд устроил «греблю викингов» после сенсации с Бразилией

Сборная Норвегии создала одну из главных сенсаций чемпионата мира-2026, обыграв Бразилию в матче 1/8 финала.

Главным героем встречи стал форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. Он оформил дубль: сначала вывел норвежцев вперед ударом головой, а уже в компенсированное время забил второй мяч ударом в угол ворот.

Неймар успел отыграть один гол с пенальти фактически последним ударом в матче, но это не спасло Бразилию от поражения. Норвегия победила 2:1 и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026.

После финального свистка Холанд не сдерживал эмоций и едва не расплакался. Позже он оказался в центре празднования, когда игроки Норвегии исполнили традиционную «греблю викингов».

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Футболисты сели на газон, а Холанд бил в барабан. После каждого удара партнеры по команде отклонялись назад и кричали вместе с фанатами.

Для Бразилии это поражение стало очередным болезненным ударом в плей-офф чемпионатов мира. Бразильцы не могут обыграть европейскую команду в матче на вылет ЧМ с финала 2002 года против Германии.

Холанд уже забил семь голов на турнире и сравнялся в гонке бомбардиров с Лионелем Месси и Килианом Мбаппе.

В четвертьфинале Норвегия сыграет с победителем пары Мексика – Англия.