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Чемпионат мира
06 июля 2026, 02:00 | Обновлено 06 июля 2026, 02:02
986
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Легендарный Ибрагимович разнес Бразилию после вылета с ЧМ-2026

Шведский форвард считает, что команда играла в непонятный футбол

06 июля 2026, 02:00 | Обновлено 06 июля 2026, 02:02
986
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Легендарный Ибрагимович разнес Бразилию после вылета с ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович прокомментировал поражение сборной Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против сборной Норвегии (1:2):

«Эта Норвегия напоминает мне Швецию 1994 года. Посмотрим, смогут ли они дойти так далеко, как тогда Швеция. Швеция сохранила хладнокровие, но ситуация несколько похожа. Приятно видеть, как болельщики Норвегии продолжают грести этой лодкой.

Бразилия меня так и не убедила, ещё с первого матча, и изменения, которые сегодня сделал Карло Анчелотти, не дали результата. А вот замены Норвегии принесли результат. Создаётся впечатление, что Норвегия играет в «Жога Бонито», а Бразилия — в непонятно во что. Теперь викинги прошли в следующий раунд».

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Златан Ибрагимович сборная Бразилии по футболу сборная Норвегии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: X (Twitter)
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