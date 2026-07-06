Легендарный Ибрагимович разнес Бразилию после вылета с ЧМ-2026
Шведский форвард считает, что команда играла в непонятный футбол
Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович прокомментировал поражение сборной Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года против сборной Норвегии (1:2):
«Эта Норвегия напоминает мне Швецию 1994 года. Посмотрим, смогут ли они дойти так далеко, как тогда Швеция. Швеция сохранила хладнокровие, но ситуация несколько похожа. Приятно видеть, как болельщики Норвегии продолжают грести этой лодкой.
Бразилия меня так и не убедила, ещё с первого матча, и изменения, которые сегодня сделал Карло Анчелотти, не дали результата. А вот замены Норвегии принесли результат. Создаётся впечатление, что Норвегия играет в «Жога Бонито», а Бразилия — в непонятно во что. Теперь викинги прошли в следующий раунд».
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Поединок 1/8 финала состоится 6 июля в 03:00 по киевскому времени