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Чемпионат мира
06 июля 2026, 00:37 | Обновлено 06 июля 2026, 01:44
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ФОТО. Анчелотти выпустил Неймара на 67-й мин игры 1/8 финала ЧМ с Норвегией

Неймар вышел забивать норвежцам, счет в поединке все еще 0:0

06 июля 2026, 00:37 | Обновлено 06 июля 2026, 01:44
199
0
ФОТО. Анчелотти выпустил Неймара на 67-й мин игры 1/8 финала ЧМ с Норвегией
Getty Images/Global Images Ukraine
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти выпустил звездного Неймара на 67-й минуте матча 1/8 финала чемпионата мира 2026.

Анчелотти сделал двойную замену перед hydration break во втором тайме – Неймар вышел вместо Габриэля Мартинелли, а Данило – вместо Райана.

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Для Неймара это лишь второй матч на ЧМ-2026. В поединке 3-го тура группового этапа против Шотландии Ней появился на поле на последние 14 минут встречи.

Встреча Бразилии и Норвегии стартовала 5 июля в 23:00 по Киеву на Мидоулендс-арена в Ист-Рутерфорде. Счет в игре все еще 0:0.

ФОТО. Анчелотти выпустил Неймара на 67-й мин игры 1/8 финала ЧМ с Норвегией

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фото Неймар Карло Анчелотти Габриэл Мартинелли сборная Бразилии по футболу сборная Норвегии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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