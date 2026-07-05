Сборную Мексики заставили вернуть подаренные часы Rolex на 1 млн долларов

Футболистам мексиканской сборной пришлось вернуть часы класса люкс стоимостью 1 миллион долларов перед матчем 1/8 финала против Англии. Роскошные швейцарские часы были подарены им американским ютубером Стивеном SteveWillDoIt Делеонардисом.

Блогер поставил 2 миллиона долларов на победу сборной Мексики над Эквадором в предыдущем раунде. После получения выигрыша Делеонардис отправился в Мехико, чтобы наградить тренера Хавьера Агирре и его игроков.

Мексиканская команда была «удивлена и обрадована», получив в подарок часы Rolex. Радость игроков улетучилась, когда Мексиканская футбольная ассоциация потребовала вернуть подарки, чтобы избежать возможного нарушения очень серьезных правил ФИФА. Мексиканских игроков могли оштрафовать или дисквалифицировать.

В 03:00 в понедельник Мексика сыграет против Англии.