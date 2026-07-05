Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сборную Мексики заставили вернуть подаренные часы Rolex на 1 млн долларов
Чемпионат мира
05 июля 2026, 19:52 |
2446
0

Сборную Мексики заставили вернуть подаренные часы Rolex на 1 млн долларов

Стивен SteveWillDoIt Делеонардис подарил часы, но Мексика их вернула

05 июля 2026, 19:52 |
2446
0
Сборную Мексики заставили вернуть подаренные часы Rolex на 1 млн долларов
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Футболистам мексиканской сборной пришлось вернуть часы класса люкс стоимостью 1 миллион долларов перед матчем 1/8 финала против Англии. Роскошные швейцарские часы были подарены им американским ютубером Стивеном SteveWillDoIt Делеонардисом.

Блогер поставил 2 миллиона долларов на победу сборной Мексики над Эквадором в предыдущем раунде. После получения выигрыша Делеонардис отправился в Мехико, чтобы наградить тренера Хавьера Агирре и его игроков.

Мексиканская команда была «удивлена и обрадована», получив в подарок часы Rolex. Радость игроков улетучилась, когда Мексиканская футбольная ассоциация потребовала вернуть подарки, чтобы избежать возможного нарушения очень серьезных правил ФИФА. Мексиканских игроков могли оштрафовать или дисквалифицировать.

В 03:00 в понедельник Мексика сыграет против Англии.

По теме:
Администрация Трампа просила ФИФА отменить красную карточку Балогуна
Дональд ТРАМП: «Спасибо ФИФА за то, что поступила правильно»
Бразилия – Норвегия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
сборная Мексики по футболу сборная Англии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: The Sun
Оцените материал
(57)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
Хоккей | 05 июля 2026, 07:50 16
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба

Захарченко был мобилизован в ВСУ

Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник
Футбол | 05 июля 2026, 19:21 5
Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник
Футболисты Динамо отказались возвращаться в Украину – источник

Защитник Максим Дячук и полузащитник Антон Царенко продолжают находиться в Польше

Рома приняла решение по Довбику. Трансфер за 23 миллиона евро
Футбол | 05.07.2026, 07:02
Рома приняла решение по Довбику. Трансфер за 23 миллиона евро
Рома приняла решение по Довбику. Трансфер за 23 миллиона евро
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
Футбол | 05.07.2026, 06:25
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
Украина U-19 – Италия U-19 – 1:0. Вылет Скуадры Адзурры. Видео гола и обзор
Футбол | 05.07.2026, 20:47
Украина U-19 – Италия U-19 – 1:0. Вылет Скуадры Адзурры. Видео гола и обзор
Украина U-19 – Италия U-19 – 1:0. Вылет Скуадры Адзурры. Видео гола и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
У Уайлдера дали официальный ответ Усику
У Уайлдера дали официальный ответ Усику
05.07.2026, 08:55
Бокс
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
04.07.2026, 06:40 11
Футбол
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
04.07.2026, 09:17 8
Бокс
Динамо может потерять семь футболистов перед стартом в Лиге Европы
Динамо может потерять семь футболистов перед стартом в Лиге Европы
04.07.2026, 10:01 1
Футбол
Известный украинский голкипер, игравший за сборную, был мобилизован в ВСУ
Известный украинский голкипер, игравший за сборную, был мобилизован в ВСУ
04.07.2026, 09:22 3
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный принял окончательное решение о своем будущем
04.07.2026, 12:09 2
Футбол
ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
05.07.2026, 10:02 2
Футбол
Пономаренко и Мудрик могут пойти по одному пути
Пономаренко и Мудрик могут пойти по одному пути
04.07.2026, 08:41 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем