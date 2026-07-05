Экс-игрок сборной Украины: «Может повториться финал прошлого ЧМ»

Бывший вратарь национальной сборной Украины Илья Близнюк в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от хода событий на ЧМ по футболу, который проходит в США, Мексике и Канаде.

- Чем ближе к пьедесталу почета, тем заметнее становится роль командных действий, сыгранности. Судите сами. Казалось бы, сегодня у французов не должно быть никаких проблем в противостоянии с Парагваем, но менее статусный соперник сыграл тактически грамотно и заставил нервничать фаворита. Даже фантастическое индивидуальное мастерство ведущих игроков французов долгое время не приносило каких-то дивидендов. И только реализованный пенальти в середине второго тайма помог подопечным Дидье Дешама пройти дальше.

– Но те же марокканцы – оппоненты французов в четвертьфинале, в командном аспекте значительно превосходят парагвайцев.

– Поэтому я этого противостояния ожидаю с нетерпением. Поверьте, важной будет каждая мелочь. Все же, склоняюсь к тому, что класс французов в ключевой момент скажется.

– Хотя самое интересное на мировом форуме еще впереди, чем уже запомнилось соперничество на подступах к вершине?

– Футбол стал более интенсивным, все сборные уже научились высоко прессинговать, очень много единоборств. Кто не умеет обыгрывать один в один, тот обречен.

– С финалистами уже определились?

– Не удивлюсь, если снова сойдутся французы с аргентинцами. У европейцев будет возможность реабилитироваться за поражение в серии послематчевых пенальти четыре года назад в Катаре.

– А те же норвежцы с их мощным нападением, не могут наделать шума?

– Думаю, что в четвертьфинал они не попадут. У бразильцев более сбалансированный состав, еще один их весомый «козырь» – легендарный Карло Анчелотти у руля.

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