Скандал на Уимблдоне. Талантливую теннисистку дисквалифицировали с турнира
Ида Вобкер была дисквалифицирована за неспортивное поведение
На юниорском турнире Уимблдона-2026 произошел громкий инцидент. 15-летняя немецкая теннисистка Ида Вобкер была дисквалифицирована за неспортивное поведение во время матча первого круга.
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Соперницей немки была румынка Мария Валентина Поп. После разгромного поражения в первом сете (0:6) Вобкер при счете 5:5 во втором сете не сдержала эмоций. После неудачного удара она швырнула ракетку на корт, а та, отскочив от травяного покрытия, полетела в сторону трибун.
После длительного совещания судья на вышке принял решение дисквалифицировать теннисистку за нарушение правил поведения на корте.
A Ida Wobker é um grande talento juvenil da Geração da Naná e Vicky e acabou desclassificada de #Wimbledon pq jogou a raquete no chão mas incrivelmente quicou e voou em direção ao público.— Fonsecaism (Guto) (@fonsequism) July 4, 2026
Jogo tava 5-5 no 2º set.
Coitada, tomara que supere logo. pic.twitter.com/dJjbaLhnd2 https://t.co/smMc9VHnv3
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