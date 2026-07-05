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  4. Скандал на Уимблдоне. Талантливую теннисистку дисквалифицировали с турнира
Уимблдон
05 июля 2026, 19:30 |
798
0

Скандал на Уимблдоне. Талантливую теннисистку дисквалифицировали с турнира

Ида Вобкер была дисквалифицирована за неспортивное поведение

05 июля 2026, 19:30 |
798
0
Скандал на Уимблдоне. Талантливую теннисистку дисквалифицировали с турнира
Getty Images/Global Images Ukraine. Ида Вобкер
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На юниорском турнире Уимблдона-2026 произошел громкий инцидент. 15-летняя немецкая теннисистка Ида Вобкер была дисквалифицирована за неспортивное поведение во время матча первого круга.

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Соперницей немки была румынка Мария Валентина Поп. После разгромного поражения в первом сете (0:6) Вобкер при счете 5:5 во втором сете не сдержала эмоций. После неудачного удара она швырнула ракетку на корт, а та, отскочив от травяного покрытия, полетела в сторону трибун.

После длительного совещания судья на вышке принял решение дисквалифицировать теннисистку за нарушение правил поведения на корте.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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