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Украина. Премьер лига
06 июля 2026, 09:11 |
617
0

Клуб Украинской Премьер-лиги имеет определенные финансовые проблемы

Форвард Кирилл Попов рассказал информацию о долгах одесского «Черноморца»

06 июля 2026, 09:11 |
617
0
Клуб Украинской Премьер-лиги имеет определенные финансовые проблемы
ФК Черноморец Одесса
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Нападающий одесского «Черноморца» Кирилл Попов подтвердил, что у его команды есть определенные финансовые проблемы, однако она делает все возможное, чтобы как можно быстрее от них избавиться:

–Ситуация в клубе стабильная. Задержки есть, но их гасят, стараются делать это как можно скорее. В этом, конечно, есть определенные проблемы, но мы все понимаем, в какое время живем.

Поэтому мы благодарны руководству за то, что они пытаются делать все возможное, чтобы исправить эту ситуацию.

– В общем, такие ситуации с задолженностью сильно влияют морально? Есть ли финансовая подушка безопасности и можно думать о футболе?

– Лично на меня это особенно не влияет. Однако всегда приятно, когда ты отработал и за свою работу вовремя получил деньги. И твоя семья и ты знаете, что все стабильно. Если же говорить обо мне лично, то у меня с этим проблем нет, – признался Попов.

«Черноморец» занял второе место в Первой лиге и завоевал путевку в элитный дивизион чемпионата Украины. Одесский клуб сумел избавиться от одного из двух трансферных банов, наложенных ФИФА.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Кирилл Попов финансы долги
Николай Тытюк Источник: РБК-Украина
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