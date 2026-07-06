Клуб Украинской Премьер-лиги имеет определенные финансовые проблемы

Нападающий одесского «Черноморца» Кирилл Попов подтвердил, что у его команды есть определенные финансовые проблемы, однако она делает все возможное, чтобы как можно быстрее от них избавиться:

–Ситуация в клубе стабильная. Задержки есть, но их гасят, стараются делать это как можно скорее. В этом, конечно, есть определенные проблемы, но мы все понимаем, в какое время живем.

Поэтому мы благодарны руководству за то, что они пытаются делать все возможное, чтобы исправить эту ситуацию.

– В общем, такие ситуации с задолженностью сильно влияют морально? Есть ли финансовая подушка безопасности и можно думать о футболе?

– Лично на меня это особенно не влияет. Однако всегда приятно, когда ты отработал и за свою работу вовремя получил деньги. И твоя семья и ты знаете, что все стабильно. Если же говорить обо мне лично, то у меня с этим проблем нет, – признался Попов.

«Черноморец» занял второе место в Первой лиге и завоевал путевку в элитный дивизион чемпионата Украины. Одесский клуб сумел избавиться от одного из двух трансферных банов, наложенных ФИФА.