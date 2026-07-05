Бывший игрок УПЛ признался, что вынужден подрабатывать курьером

Бывший защитник луганской «Зари» Юрий Дудник начал подрабатывать курьером по доставке еды.

23-летний футболист опубликовал у себя в TikTok два фото – на одном он дебютирует за «Зару» в УПЛ, на другом – позирует с рюкзаком службы доставки.

«Вау, я дебютировал в УПЛ в 18 лет, интересно, где я буду в 23... Добрый вечер!», — подписал публикацию Юрий.

Последним клубом Дудника была сумская «Виктория» из Первой лиги. Согласно данным Transfermarkt, срок действия его контракта истек 15 июня.

Игрок провел лишь один матч в УПЛ. Он является племянником спортивного директора «Зари» Юрия Дудника.

tiktok.com/@dudnykyurii