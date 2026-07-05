Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бывший игрок УПЛ признался, что вынужден подрабатывать курьером
Украина. Первая лига
05 июля 2026, 19:05 | Обновлено 05 июля 2026, 19:21
562
0

Бывший игрок УПЛ признался, что вынужден подрабатывать курьером

Юрий Дудник освоил новую профессию

05 июля 2026, 19:05 | Обновлено 05 июля 2026, 19:21
562
0
Бывший игрок УПЛ признался, что вынужден подрабатывать курьером
ФК Кремень. Юрий Дудник
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Бывший защитник луганской «Зари» Юрий Дудник начал подрабатывать курьером по доставке еды.

23-летний футболист опубликовал у себя в TikTok два фото – на одном он дебютирует за «Зару» в УПЛ, на другом – позирует с рюкзаком службы доставки.

«Вау, я дебютировал в УПЛ в 18 лет, интересно, где я буду в 23... Добрый вечер!», — подписал публикацию Юрий.

Последним клубом Дудника была сумская «Виктория» из Первой лиги. Согласно данным Transfermarkt, срок действия его контракта истек 15 июня.

Игрок провел лишь один матч в УПЛ. Он является племянником спортивного директора «Зари» Юрия Дудника.

tiktok.com/@dudnykyurii
tiktok.com/@dudnykyurii

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Турану он не нужен. Шахтер сообщил об уходе футболиста
Игрок Динамо согласился перейти к 15-кратному чемпиону
Пьер Мунгенге обратился к болельщикам Динамо
Юрий Дудник Виктория Сумы Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Андрей Плыгун Источник
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома приняла решение по Довбику. Трансфер за 23 миллиона евро
Футбол | 05 июля 2026, 07:02 1
Рома приняла решение по Довбику. Трансфер за 23 миллиона евро
Рома приняла решение по Довбику. Трансфер за 23 миллиона евро

Гасперини не видит украинца в команде – клуб выбрал стратегию продажи

Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
Футбол | 05 июля 2026, 06:25 7
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала

Французы переиграли Парагвай со счетом 1:0 и сыграют со сборной Марокко

Украина U-19 – Италия U-19. Анонс матча Евро-2026
Футбол | 05.07.2026, 16:52
Украина U-19 – Италия U-19. Анонс матча Евро-2026
Украина U-19 – Италия U-19. Анонс матча Евро-2026
Полесье намекнуло на трансфер героя чемпионата мира
Футбол | 05.07.2026, 13:36
Полесье намекнуло на трансфер героя чемпионата мира
Полесье намекнуло на трансфер героя чемпионата мира
Динамо близко к ключевому трансферу лета перед еврокубками
Футбол | 05.07.2026, 10:22
Динамо близко к ключевому трансферу лета перед еврокубками
Динамо близко к ключевому трансферу лета перед еврокубками
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Довбик определился с новым клубом и не вернется в Испанию
Довбик определился с новым клубом и не вернется в Испанию
05.07.2026, 09:33 10
Футбол
Известный украинский голкипер, игравший за сборную, был мобилизован в ВСУ
Известный украинский голкипер, игравший за сборную, был мобилизован в ВСУ
04.07.2026, 09:22 3
Хоккей
Выпили всю кровь у чемпиона. Аргентина в овертайме дожала Кабо-Верде
Выпили всю кровь у чемпиона. Аргентина в овертайме дожала Кабо-Верде
04.07.2026, 03:45 44
Футбол
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
Бой мечты. Для Усика нашли идеального соперника для финала
03.07.2026, 19:44 2
Бокс
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
04.07.2026, 06:40 11
Футбол
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
04.07.2026, 09:09 3
Футбол
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
04.07.2026, 09:17 8
Бокс
ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
ПСЖ принял решение по Забарному перед стартом нового сезона
05.07.2026, 10:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем