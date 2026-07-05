Пьер Мунгенге обратился к болельщикам Динамо

Новичок «Динамо» Пьер Мунгенге хочет приносить пользу киевской команде.

– Я хотел бы сказать болельщикам, что очень рад быть здесь, надеюсь достойно представлять их и дарить им много радости на поле. Надеюсь на теплый прием и терпение с их стороны. Прекрасно понимаю, какие ответственность и давление ожидают меня в Киеве, ведь «Динамо» – самый популярный клуб в Украине, который каждый год должен доказывать свой уровень.

Хочу оставить после себя в Киеве память как об игроке, который запечатлел свое имя в историю к 100-летию клуба и в последующие сезоны. Очень хочу, кроме побед, просто подарить болельщикам приятные воспоминания о своей игре и помочь выигрывать команде. Я знаю, какие непростые времена переживают украинцы, знаю, что ваша страна страдает, и постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы динамовские фанаты получали положительные эмоции.