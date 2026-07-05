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  4. Пьер Мунгенге обратился к болельщикам Динамо
Украина. Премьер лига
05 июля 2026, 19:40 |
1298
0

Пьер Мунгенге обратился к болельщикам Динамо

Пьер Мунгенге готов к давлению ответственности в Динамо

05 июля 2026, 19:40 |
1298
0
Пьер Мунгенге обратился к болельщикам Динамо
ФК Динамо Киев. Пьер Мунгенге
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Новичок «Динамо» Пьер Мунгенге хочет приносить пользу киевской команде.

– Я хотел бы сказать болельщикам, что очень рад быть здесь, надеюсь достойно представлять их и дарить им много радости на поле. Надеюсь на теплый прием и терпение с их стороны. Прекрасно понимаю, какие ответственность и давление ожидают меня в Киеве, ведь «Динамо» – самый популярный клуб в Украине, который каждый год должен доказывать свой уровень.

Хочу оставить после себя в Киеве память как об игроке, который запечатлел свое имя в историю к 100-летию клуба и в последующие сезоны. Очень хочу, кроме побед, просто подарить болельщикам приятные воспоминания о своей игре и помочь выигрывать команде. Я знаю, какие непростые времена переживают украинцы, знаю, что ваша страна страдает, и постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы динамовские фанаты получали положительные эмоции.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ПСЖ Пьер Мунгенге
Руслан Полищук Источник: ФК Динамо Киев
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