Пьер МУНГЕНГЕ: «Нужно было выбирать не деньги или статус»

Новичок «бело-синих» Пьер Мунгенге объяснил выбор «Динамо» для продолжения карьеры футболиста.

– Ты воспитанник «ПСЖ». Какие важнейшие уроки извлек из академии одного из сильнейших клубов Европы?

– То, что я воспитывался в «Пари Сен-Жермен», привило мне много спортивных ценностей: дисциплину, трудолюбие, уважение и стремление побеждать. Кроме того, я прошел через очень серьезную конкуренцию, что дало большой толчок в развитии.

– Почему ты выбрал именно «Динамо»? Что убедило тебя сделать этот шаг сейчас?

– Мне нужно было выбрать оптимальный вариант именно для развития карьеры, выбирать не деньги или статус, а правильную возможность для прогресса. Мы много общались с представителями «Динамо», они представили проект развития команды и как именно видят мою роль, это было убедительно. Для меня важно получить возможность играть, прогрессировать и попробовать свои силы в еврокубках.

Пьер Мунгенге блестяще играл в Юношеской лиге УЕФА (пять голов и шесть ассистов в девяти матчах), успел дебютировать в Лиге 1 и попадал в заявку на матч Лиги чемпионов.