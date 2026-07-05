Французский новичок Динамо назвал свои сильные стороны
Пьер Мунгенге описал себя как футболиста
Новичок «Динамо» Пьер Мунгенге рассказал о своих игровых характеристиках.
– Как бы ты описал себя как футболиста? Какие свои сильные качества считаешь главными?
– Как спортсмен-профессионал, я люблю работать и упорно идти к цели. Мои главные игровые качества – это умение создавать напряжение перед чужими воротами, активное участие в игре и работа на командный успех.
– Над чем больше работаешь сейчас, чтобы сделать следующий шаг в развитии?
– Продолжаю работать над всеми компонентами игры, но стараюсь делать больший акцент на реализации голевых моментов, ведь это моя позиция, и я люблю забивать голы. Конечно, в совершенствовании нуждаются многие компоненты, современный футбол требует широких умений от игроков всех амплуа.
– У кого из известных футболистов ты учился или кем вдохновлялся в детстве?
– Когда я был маленьким, меня вдохновлял Криштиану Роналду.
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