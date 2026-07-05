Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Французский новичок Динамо назвал свои сильные стороны
Украина. Премьер лига
05 июля 2026, 19:15 |
525
0

Французский новичок Динамо назвал свои сильные стороны

Пьер Мунгенге описал себя как футболиста

05 июля 2026, 19:15 |
525
0
Французский новичок Динамо назвал свои сильные стороны
ФК Динамо Киев. Пьер Мунгенге
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Новичок «Динамо» Пьер Мунгенге рассказал о своих игровых характеристиках.

– Как бы ты описал себя как футболиста? Какие свои сильные качества считаешь главными?

– Как спортсмен-профессионал, я люблю работать и упорно идти к цели. Мои главные игровые качества – это умение создавать напряжение перед чужими воротами, активное участие в игре и работа на командный успех.

– Над чем больше работаешь сейчас, чтобы сделать следующий шаг в развитии?

– Продолжаю работать над всеми компонентами игры, но стараюсь делать больший акцент на реализации голевых моментов, ведь это моя позиция, и я люблю забивать голы. Конечно, в совершенствовании нуждаются многие компоненты, современный футбол требует широких умений от игроков всех амплуа.

– У кого из известных футболистов ты учился или кем вдохновлялся в детстве?

– Когда я был маленьким, меня вдохновлял Криштиану Роналду.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Турану он не нужен. Шахтер сообщил об уходе футболиста
Игрок Динамо согласился перейти к 15-кратному чемпиону
Пьер Мунгенге обратился к болельщикам Динамо
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ПСЖ Пьер Мунгенге
Руслан Полищук Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
Хоккей | 05 июля 2026, 07:50 15
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба
Игрока сборной Украины забрал ТЦК прямо с тренировки. Известна его судьба

Захарченко был мобилизован в ВСУ

Украина U-19 – Италия U-19. Анонс матча Евро-2026
Футбол | 05 июля 2026, 16:52 0
Украина U-19 – Италия U-19. Анонс матча Евро-2026
Украина U-19 – Италия U-19. Анонс матча Евро-2026

Встреча состоится 5 июля и начнётся в 18:00

ЧМ-2026 с Ярославом Перканюком
Футбол | 04.07.2026, 18:36
ЧМ-2026 с Ярославом Перканюком
ЧМ-2026 с Ярославом Перканюком
Коуч сборной Парагвая: «Матч против Франции? Мы боролись, как львы»
Футбол | 05.07.2026, 09:54
Коуч сборной Парагвая: «Матч против Франции? Мы боролись, как львы»
Коуч сборной Парагвая: «Матч против Франции? Мы боролись, как львы»
Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
Футбол | 05.07.2026, 08:38
Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
Пономаренко выбрал клуб, ради которого покинет Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
У Уайлдера дали официальный ответ Усику
У Уайлдера дали официальный ответ Усику
05.07.2026, 08:55
Бокс
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
04.07.2026, 03:55 4
Бокс
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
04.07.2026, 06:40 11
Футбол
Ломаченко покинул Украину и принял судьбоносное решение
Ломаченко покинул Украину и принял судьбоносное решение
05.07.2026, 08:08 4
Бокс
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
04.07.2026, 09:09 3
Футбол
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
Сетка ЧМ-2026. Франция идет дальше. Сформирована первая пара 1/4 финала
05.07.2026, 06:25 7
Футбол
Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
Бенфика приняла неожиданное решение относительно будущего Трубина
04.07.2026, 07:40 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем