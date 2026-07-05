Пьер МУНГЕНГЕ: «Я был удивлен интересом со стороны Динамо»

Новичок «бело-синих» Пьер Мунгенге рассказал о том, как принимал решение присоединиться к «Динамо».

– Какие были твои первые эмоции, когда узнал про интерес «Динамо» и понял, что переедешь в Киев?

– Я был удивлен интересом со стороны «Динамо», это не совсем привычная ситуация, если учитывать все нюансы. Что касается переезда, то это просто вопрос ментальной подготовки. Для того чтобы принять такое решение, мы провели тщательную подготовку, узнали максимально много о самом клубе и всех других деталях.

18-летний воспитанник «ПСЖ» Пьер Мунгенге перешел в «Динамо» на правах свободного агента.