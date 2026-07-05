Пьер МУНГЕНГЕ: «Я был удивлен интересом со стороны Динамо»
Пьер Мунгенге вспомнил о первых контактах с «Динамо»
Новичок «бело-синих» Пьер Мунгенге рассказал о том, как принимал решение присоединиться к «Динамо».
– Какие были твои первые эмоции, когда узнал про интерес «Динамо» и понял, что переедешь в Киев?
– Я был удивлен интересом со стороны «Динамо», это не совсем привычная ситуация, если учитывать все нюансы. Что касается переезда, то это просто вопрос ментальной подготовки. Для того чтобы принять такое решение, мы провели тщательную подготовку, узнали максимально много о самом клубе и всех других деталях.
18-летний воспитанник «ПСЖ» Пьер Мунгенге перешел в «Динамо» на правах свободного агента.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эксперт не верит, что норвежцы победят бразильцев
Криш и Холанд вылетят, Кейн пролезет, Мбаппе и Месси полетят дальше