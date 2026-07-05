Дали бой фавориту. Женская команда Харьков уступила нидерландскому ПСВ
В товарищеском матче в Нидерландах гол у Харькова забила Елизавета Молодюк
Украинский женский клуб Харьков провел контрольный матчи на сборах в межсезонье.
5 июля в 13:00 встречались Харьков (бывший Металлист 1925) и команда ПСВ из Нидерландов.
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Клуб Харьков проводит учебно-тренировочные сборы в Нидерландах. Женская харьковская команда стала победителем чемпионата Украины 2025/26 и готовится к новому сезону.
Сначала игроки ПСВ забили два гола, а затем Елизавета Молодюк сократила отставание в счете. Матч закончился поражением харьковской команды (1:2).
В квалификации женской Лиги чемпионов Харьков в Q2 сыграет в мини-турнире в бельгийском Левене. Соперником в полуфинале будет турецкий Фенербахче, а в случае победы в решающем матче – победитель пары Левен (Бельгия) – Бачка-Топола (Сербия).
Товарищеский матч (женщины)
5 июля 2026. Эндховен (Нидерланды). Стадион Де Хердганг
ПСВ (Нидерланды) – Харьков (Украина) – 2:1
Голы: Фенна Кальма, 45+1, Принсес Данква Марфо, 50 – Елизавета Молодюк, 52
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