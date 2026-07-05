Оярсабаль прокомментировал слухи о переходе в Барселону

Нападающий «Реала Сосьедад» и сборной Испании Микель Оярсабаль прокомментировал слухи о возможном переходе в «Барселону».

На ЧМ-2026 форвард стал одним из самых ярких и результативных игроков «фурии рохи». В четырёх матчах мундиаля он забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

На этом фоне появилась информация, что каталонский клуб хочет выкупить его контракт у «Реала Сосьедад». «Барселона» отчаянно ищет замену Роберту Левандовски, который в прошлом месяце покинул клуб. Впрочем, сам Оярсабаль не настроен на смену клуба.