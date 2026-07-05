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Испания
05 июля 2026, 15:17 | Обновлено 05 июля 2026, 15:42
961
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Оярсабаль прокомментировал слухи о переходе в Барселону

Микель счастлив в Реал Сосьедаде

05 июля 2026, 15:17 | Обновлено 05 июля 2026, 15:42
961
1 Comments
Оярсабаль прокомментировал слухи о переходе в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Оярсабаль
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Нападающий «Реала Сосьедад» и сборной Испании Микель Оярсабаль прокомментировал слухи о возможном переходе в «Барселону».

На ЧМ-2026 форвард стал одним из самых ярких и результативных игроков «фурии рохи». В четырёх матчах мундиаля он забил четыре гола и отдал одну голевую передачу.

На этом фоне появилась информация, что каталонский клуб хочет выкупить его контракт у «Реала Сосьедад». «Барселона» отчаянно ищет замену Роберту Левандовски, который в прошлом месяце покинул клуб. Впрочем, сам Оярсабаль не настроен на смену клуба.

«Я уже неоднократно говорил, что очень счастлив в «Реале», который для меня стал моим домом, моим убежищем, и где меня поддерживали даже в самые тяжелые моменты, когда мне было хуже всего. Благодаря «Реалу» я здесь. Больше мне нечего добавить», – пояснил игрок.

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Микель Оярсабаль Барселона Реал Сосьедад трансферы сборная Испании по футболу
Андрей Плыгун Источник: Cope
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він поки що не подивився, яку з/п йому пропонують клуби-конкуренти. Тому поки що "щасливий".
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