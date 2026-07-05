Романо подтвердил. Клопп возобновил тренерскую карьеру и выбрал команду

Немецкий специалист Юрген Клопп вскоре станет новым главным тренером национальной сборной Германии, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, детали долгосрочного контракта, концепция проекта и уход Клоппа из системы «Ред Булл» ещё обсуждаются, но он точно возглавит сборную Германии.

На этой должности Юрген Клопп заменит Юлиана Нагельсманна, которого уволили после вылета сборной Германии на стадии 1/16 финала чемпионата мира — «Бундестим» не смог обыграть сборную Парагвая (1:1, 3:4 по пенальти).