Романо подтвердил. Клопп возобновил тренерскую карьеру и выбрал команду
У сборной Германии будет новый коуч
Немецкий специалист Юрген Клопп вскоре станет новым главным тренером национальной сборной Германии, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, детали долгосрочного контракта, концепция проекта и уход Клоппа из системы «Ред Булл» ещё обсуждаются, но он точно возглавит сборную Германии.
На этой должности Юрген Клопп заменит Юлиана Нагельсманна, которого уволили после вылета сборной Германии на стадии 1/16 финала чемпионата мира — «Бундестим» не смог обыграть сборную Парагвая (1:1, 3:4 по пенальти).
🚨🇩🇪 BREAKING: Jürgen Klopp as new Germany head coach, here we go! 💥— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026
Klopp has accepted to take over; long term contract details, project and RB Group exit still under discussion, but he will be the new head coach.
RB considered Glasner as replacement but he signs at #NFFC.… pic.twitter.com/a5uULmyCJx
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