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  4. Романо подтвердил. Клопп возобновил тренерскую карьеру и выбрал команду
Чемпионат мира
05 июля 2026, 12:59 |
874
0

Романо подтвердил. Клопп возобновил тренерскую карьеру и выбрал команду

У сборной Германии будет новый коуч

05 июля 2026, 12:59 |
874
0
Романо подтвердил. Клопп возобновил тренерскую карьеру и выбрал команду
Getty Images/Global Images Ukraine
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Немецкий специалист Юрген Клопп вскоре станет новым главным тренером национальной сборной Германии, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, детали долгосрочного контракта, концепция проекта и уход Клоппа из системы «Ред Булл» ещё обсуждаются, но он точно возглавит сборную Германии.

На этой должности Юрген Клопп заменит Юлиана Нагельсманна, которого уволили после вылета сборной Германии на стадии 1/16 финала чемпионата мира — «Бундестим» не смог обыграть сборную Парагвая (1:1, 3:4 по пенальти).

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сборная Германии по футболу Юрген Клопп назначение тренера Немецкий футбольный союз ЧМ-2026 по футболу Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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