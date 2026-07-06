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  4. Костюк отказался от футболиста, который планировал присоединиться к Динамо
Украина. Премьер лига
06 июля 2026, 08:17 |
1333
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Костюк отказался от футболиста, который планировал присоединиться к Динамо

Экс-защитник сборной Франции U-21 Ронаэль Пьер-Габриэль не сможет сыграть за «бело-синих»

06 июля 2026, 08:17 |
1333
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Костюк отказался от футболиста, который планировал присоединиться к Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Ронаэль Пьер-Габриэль
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Бывший защитник сборной Франции U-21 Ронаэль Пьер-Габриэль не сможет продолжить карьеру в чемпионате Украины и присоединиться к киевскому «Динамо».

Легионера пригласили на просмотр в украинский клуб, но в последней момент главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк изменил решение и отказался от услуг француза.

После внутреннего анализа тренерский штаб киевской команды пришел к выводу, что 28-летний футболист не полностью отвечает требованиям «бело-синих».

В прошлом сезоне Пьер-Габриэль провел всего один матч за «Динамо» Загреб, а в позапрошлом 41 раз выходил на поле в футболке хорватского клуба, забив три гола и отдав четыре результативные передачи.

В течении карьеры защитник играл за французские «Париж», «Сент-Этьен», «Монако», «Брест», «Страсбург», «Нант», немецкий «Майнц» и испанский «Эспаньол».

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Динамо Киев Игорь Костюк чемпионат Хорватии по футболу Динамо Загреб Ронаэль Пьер-Габриэль ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
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