Костюк отказался от футболиста, который планировал присоединиться к Динамо

Бывший защитник сборной Франции U-21 Ронаэль Пьер-Габриэль не сможет продолжить карьеру в чемпионате Украины и присоединиться к киевскому «Динамо».

Легионера пригласили на просмотр в украинский клуб, но в последней момент главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк изменил решение и отказался от услуг француза.

После внутреннего анализа тренерский штаб киевской команды пришел к выводу, что 28-летний футболист не полностью отвечает требованиям «бело-синих».

В прошлом сезоне Пьер-Габриэль провел всего один матч за «Динамо» Загреб, а в позапрошлом 41 раз выходил на поле в футболке хорватского клуба, забив три гола и отдав четыре результативные передачи.

В течении карьеры защитник играл за французские «Париж», «Сент-Этьен», «Монако», «Брест», «Страсбург», «Нант», немецкий «Майнц» и испанский «Эспаньол».