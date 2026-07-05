Нил ЭЛЬ-АИНАУИ: «Следует признать, что они очень хорошо начали матч»
Полузащитник сборной Марокко прокомментировал победу над Канадой
Полузащитник сборной Марокко Нил Эль-Аинауи прокомментировал победу над сборной Канады (3:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года:
«Это невероятно. Мы знали, что нас ждёт важный матч против сборной Канады, которая выложится на полную. Мы не ошиблись: в первом тайме их прессинг создал нам немало проблем. Но уже много лет подряд сильной стороной этой команды является то, что мы никогда не сдаемся, и сегодня всё сложилось в нашу пользу.
В перерыве мы старались сохранять спокойствие. Надо признать, что они очень хорошо начали матч. Мы не были в лучшей форме. Но тренер сохранял спокойствие, и мы пытались проанализировать первый тайм, чтобы найти способы лучше вернуться в игру во втором. Мы хорошо начали второй тайм и смогли удержаться до самого конца».
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