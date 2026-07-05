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  4. Нил ЭЛЬ-АИНАУИ: «Следует признать, что они очень хорошо начали матч»
Чемпионат мира
05 июля 2026, 12:44 | Обновлено 05 июля 2026, 12:54
164
0

Нил ЭЛЬ-АИНАУИ: «Следует признать, что они очень хорошо начали матч»

Полузащитник сборной Марокко прокомментировал победу над Канадой

05 июля 2026, 12:44 | Обновлено 05 июля 2026, 12:54
164
0
Нил ЭЛЬ-АИНАУИ: «Следует признать, что они очень хорошо начали матч»
ФИФА
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Полузащитник сборной Марокко Нил Эль-Аинауи прокомментировал победу над сборной Канады (3:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года:

«Это невероятно. Мы знали, что нас ждёт важный матч против сборной Канады, которая выложится на полную. Мы не ошиблись: в первом тайме их прессинг создал нам немало проблем. Но уже много лет подряд сильной стороной этой команды является то, что мы никогда не сдаемся, и сегодня всё сложилось в нашу пользу.

В перерыве мы старались сохранять спокойствие. Надо признать, что они очень хорошо начали матч. Мы не были в лучшей форме. Но тренер сохранял спокойствие, и мы пытались проанализировать первый тайм, чтобы найти способы лучше вернуться в игру во втором. Мы хорошо начали второй тайм и смогли удержаться до самого конца».

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сборная Марокко по футболу сборная Канады по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Вус Источник: ФИФА
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