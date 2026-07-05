Образ Беллингема оказался в центре нелегальной рекламы азартных игр

Реклама нелегального бренда Bellingham Bet, распространявшаяся через Instagram в Великобритании, оказалась в центре внимания после расследования NEXT.io. В объявлениях использовались ИИ-изображение футболиста Джуда Беллингема и поддельная публикация BBC, утверждавшая, что он якобы запустил собственное приложение для ставок.

После жалобы директора по связям с общественностью Entain Саймона Клэра реклама была удалена из библиотеки Meta. Он обвинил платформу в недостаточной борьбе с продвижением нелегальных операторов.

Расследование также выявило, что сайт, рекламируемый через кампанию, использовал технические и лицензионные элементы, пересекающиеся с инфраструктурой крупного международного оператора азартных игр, который является спонсором клуба английской Премьер-лиги. При этом издание подчеркивает, что обнаруженные совпадения не доказывают прямую связь оператора с рекламной кампанией.

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