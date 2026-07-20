Шахтер отказался от игрока сборной Украины и совершит трансфер из Европы

Донецкий «Шахтер» планирует усилить линию полузащиты перед стартом нового сезона 2026/2027.

Как отмечает источник, донецкий клуб завершил попытки по трансферу опорного полузащитника «Харькова» и сборной Украины по футболу Ивана Калюжного. Вместо этого чемпион Украины настроен приобрести полузащитника из европейского чемпионата.

Ранее появилась информация, что нападающий «Шахтера» Лукас Феррейра, ранее выступавший за «Сан-Паулу», попал в сферу интересов сразу четырех клубов бразильской Серии A.