Украина. Премьер лига20 июля 2026, 04:32 |
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Шахтер отказался от игрока сборной Украины и совершит трансфер из Европы
«Горняки» планируют усилить позицию опорного полузащитника
20 июля 2026, 04:32 |
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Донецкий «Шахтер» планирует усилить линию полузащиты перед стартом нового сезона 2026/2027.
Как отмечает источник, донецкий клуб завершил попытки по трансферу опорного полузащитника «Харькова» и сборной Украины по футболу Ивана Калюжного. Вместо этого чемпион Украины настроен приобрести полузащитника из европейского чемпионата.
Ранее появилась информация, что нападающий «Шахтера» Лукас Феррейра, ранее выступавший за «Сан-Паулу», попал в сферу интересов сразу четырех клубов бразильской Серии A.
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