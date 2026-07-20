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  4. Шахтер отказался от игрока сборной Украины и совершит трансфер из Европы
Украина. Премьер лига
20 июля 2026, 04:32 |
501
0

Шахтер отказался от игрока сборной Украины и совершит трансфер из Европы

«Горняки» планируют усилить позицию опорного полузащитника

20 июля 2026, 04:32 |
501
0
Шахтер отказался от игрока сборной Украины и совершит трансфер из Европы
ФК Шахтер
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Донецкий «Шахтер» планирует усилить линию полузащиты перед стартом нового сезона 2026/2027.

Как отмечает источник, донецкий клуб завершил попытки по трансферу опорного полузащитника «Харькова» и сборной Украины по футболу Ивана Калюжного. Вместо этого чемпион Украины настроен приобрести полузащитника из европейского чемпионата.

Ранее появилась информация, что нападающий «Шахтера» Лукас Феррейра, ранее выступавший за «Сан-Паулу», попал в сферу интересов сразу четырех клубов бразильской Серии A.

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Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ трансферы Иван Калюжный Харьков
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
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