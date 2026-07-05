Мозес ДЖАРДЖУ: «Мы знаем, что от игры к игре можем добавлять»

Центральный защитник одесского «Черноморца» Мозес Джарджу прокомментировал победу над криворожским «Кривбассом» (2:1) в товарищеском матче:

«Думаю, ребята хорошо отработали. Несмотря на сложности и жару, команда проявила характер. Это была нелегкая игра — «Кривбасс» — сильная команда, выступающая в УПЛ, поэтому этот матч был для нас очень полезным.

Мы знаем, что от игры к игре можем прогрессировать и становиться лучше. Каждый из нас. Считаю, что мы неплохо сыграли как в обороне, так и в атаке. Но понимаем, что нужно еще прибавлять. Для этого и нужны тренировки – будем работать еще лучше, чтобы добиваться результата в каждой игре.

Очень понравился гол Виталия. К тому же, именно я начал эту атаку. Но стоит отметить и Попова с Клименко, которые также приняли участие в этом моменте. Это был очень красивый гол».