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  4. Мозес ДЖАРДЖУ: «Мы знаем, что от игры к игре можем добавлять»
Украина. Премьер лига
05 июля 2026, 00:54 |
71
0

Мозес ДЖАРДЖУ: «Мы знаем, что от игры к игре можем добавлять»

Защитник «Черноморца» прокомментировал победу над «Кривбассом»

05 июля 2026, 00:54 |
71
0
Мозес ДЖАРДЖУ: «Мы знаем, что от игры к игре можем добавлять»
ФК Черноморец
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Центральный защитник одесского «Черноморца» Мозес Джарджу прокомментировал победу над криворожским «Кривбассом» (2:1) в товарищеском матче:

«Думаю, ребята хорошо отработали. Несмотря на сложности и жару, команда проявила характер. Это была нелегкая игра — «Кривбасс» — сильная команда, выступающая в УПЛ, поэтому этот матч был для нас очень полезным.

Мы знаем, что от игры к игре можем прогрессировать и становиться лучше. Каждый из нас. Считаю, что мы неплохо сыграли как в обороне, так и в атаке. Но понимаем, что нужно еще прибавлять. Для этого и нужны тренировки – будем работать еще лучше, чтобы добиваться результата в каждой игре.

Очень понравился гол Виталия. К тому же, именно я начал эту атаку. Но стоит отметить и Попова с Клименко, которые также приняли участие в этом моменте. Это был очень красивый гол».

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Черноморец Одесса учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ Черноморец - Кривбасс Мозес Джарджу
Дмитрий Вус Источник: ФК Черноморец
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