Денис СЛЮСАР: «Будем работать, сейчас собрание нелегкое»

Украинский защитник Денис Слюсар прокомментировал свой переход в «Александрию».

— Рады приветствовать тебя в команде. Каковы твои первые впечатления от команды и нового коллектива?

— Спасибо. Эмоции положительные. Команду, в принципе, я знаю, с ребятами знаком. С кем-то знаком, с кем-то пересекались на футбольных полях. Будем работать, сейчас сборы нелегкие, плюс погода. Надо это пройти, стать сильнее и доказать, что «Александрия» должна быть в Украинской Премьер-лиге.

В сезоне 2025/26 Денис Слюсар в составе львовского «Руха» провел 25 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.