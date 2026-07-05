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  4. Денис СЛЮСАР: «Будем работать, сейчас собрание нелегкое»
Украина. Первая лига
05 июля 2026, 18:36 |
104
0

Денис СЛЮСАР: «Будем работать, сейчас собрание нелегкое»

Защитник прокомментировал свой переход в Александрию

05 июля 2026, 18:36 |
104
0
Денис СЛЮСАР: «Будем работать, сейчас собрание нелегкое»
ФК Александрия. Денис Слюсар
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Украинский защитник Денис Слюсар прокомментировал свой переход в «Александрию».

— Рады приветствовать тебя в команде. Каковы твои первые впечатления от команды и нового коллектива?

— Спасибо. Эмоции положительные. Команду, в принципе, я знаю, с ребятами знаком. С кем-то знаком, с кем-то пересекались на футбольных полях. Будем работать, сейчас сборы нелегкие, плюс погода. Надо это пройти, стать сильнее и доказать, что «Александрия» должна быть в Украинской Премьер-лиге.

В сезоне 2025/26 Денис Слюсар в составе львовского «Руха» провел 25 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.

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трансферы чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины свободный агент Александрия Денис Слюсар
Дмитрий Вус Источник: ФК Александрия
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