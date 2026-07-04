Стивен ЭУШТАКИУ: «Я считаю, что мы провели отличный турнир»

Полузащитник сборной Канады Стивен Эуштакиу прокомментировал поражение от сборной Марокко (0:3) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года:

«Я считаю, что мы провели великолепный турнир. До перерыва в этом матче мы играли просто великолепно. Все дома должны гордиться нами. Мы чувствовали, что могли выиграть этот матч, особенно в первом тайме. Мы доминировали над соперником, боролись, создавали моменты, наши стандартные положения были безупречны. Но именно после одного из стандартных положений мы пропустили гол и, конечно, пытаясь отыграться, пострадали при контратаках».

Стивен Эуштакиу в роли капитана отыграл весь матч, но не сумел помочь своей команде пройти в следующий раунд ЧМ.