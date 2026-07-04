Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стивен ЭУШТАКИУ: «Я считаю, что мы провели отличный турнир»
Чемпионат мира
04 июля 2026, 23:07 |
151
0

Стивен ЭУШТАКИУ: «Я считаю, что мы провели отличный турнир»

Полузащитник сборной Канады прокомментировал поражение от Марокко

04 июля 2026, 23:07 |
151
0
Стивен ЭУШТАКИУ: «Я считаю, что мы провели отличный турнир»
ФИФА
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Полузащитник сборной Канады Стивен Эуштакиу прокомментировал поражение от сборной Марокко (0:3) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года:

«Я считаю, что мы провели великолепный турнир. До перерыва в этом матче мы играли просто великолепно. Все дома должны гордиться нами. Мы чувствовали, что могли выиграть этот матч, особенно в первом тайме. Мы доминировали над соперником, боролись, создавали моменты, наши стандартные положения были безупречны. Но именно после одного из стандартных положений мы пропустили гол и, конечно, пытаясь отыграться, пострадали при контратаках».

Стивен Эуштакиу в роли капитана отыграл весь матч, но не сумел помочь своей команде пройти в следующий раунд ЧМ.

По теме:
Тренер сборной Канады: «Мы определенно сыграли лучше Марокко»
Парагвай – Франция. Текстовая трансляция матча
Мбаппе догонит Дешама по количеству сыгранных матчей за сборную Франции
сборная Марокко по футболу сборная Канады по футболу ЧМ-2026 по футболу Стивен Эуштакиу
Дмитрий Вус Источник: ФИФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снигур проиграла американке в 1/16 финала Уимблдона
Теннис | 04 июля 2026, 15:55 36
Снигур проиграла американке в 1/16 финала Уимблдона
Снигур проиграла американке в 1/16 финала Уимблдона

Дарья уступила Эшлин Крюгер в двух сетах

Выпили всю кровь у чемпиона. Аргентина в овертайме дожала Кабо-Верде
Футбол | 04 июля 2026, 03:45 44
Выпили всю кровь у чемпиона. Аргентина в овертайме дожала Кабо-Верде
Выпили всю кровь у чемпиона. Аргентина в овертайме дожала Кабо-Верде

Аргентина в сложном матче переиграла Кабо-Верде

Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
Футбол | 04.07.2026, 06:40
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
Сетка плей-офф чемпионата мира 2026. Сформированы все пары 1/8 финала
Александр Усик выбрал соперника для «последнего танца»
Бокс | 04.07.2026, 06:22
Александр Усик выбрал соперника для «последнего танца»
Александр Усик выбрал соперника для «последнего танца»
Иван ГЕЦКО: «Роналду может так хлопнуть дверью, что штукатурка посыплется»
Футбол | 04.07.2026, 23:04
Иван ГЕЦКО: «Роналду может так хлопнуть дверью, что штукатурка посыплется»
Иван ГЕЦКО: «Роналду может так хлопнуть дверью, что штукатурка посыплется»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легендарного боксера назвали идиотом из-за его заявления об Усике
Легендарного боксера назвали идиотом из-за его заявления об Усике
03.07.2026, 10:20 9
Бокс
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
Динамо внесло в заявку на сезон трех новичков. Известна судьба Ярмоленко
04.07.2026, 09:09 3
Футбол
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
Переговоры начались. Усик хочет подписать грандиозный контракт в боксе
04.07.2026, 09:17 8
Бокс
Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
Объявлена причина, по которой Усик отказался от чемпионских поясов
03.07.2026, 05:02 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, который провел десять лет в Динамо, нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Украинец, который провел десять лет в Динамо, нашел новый клуб
03.07.2026, 07:21 3
Футбол
Сборная Германии уволила Нагельсманна. Известно, кто возглавит команду
Сборная Германии уволила Нагельсманна. Известно, кто возглавит команду
03.07.2026, 08:33 9
Футбол
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
Кабайел обратился к Усику, который отказался от боя и сдал пояса
04.07.2026, 03:55 4
Бокс
В Бенфику может переехать дорогущий украинец из Динамо
В Бенфику может переехать дорогущий украинец из Динамо
03.07.2026, 07:55 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем